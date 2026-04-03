Trump ratifica ofensiva pese a la pérdida de aeronaves estadounidenses

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó con contundencia que las recientes bajas de aeronaves militares norteamericanas no alterarán el curso de las negociaciones ni la estrategia militar frente al régimen de Teherán.

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En una comunicación directa con la cadena NBC News, el mandatario minimizó el impacto estratégico del derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog, sentenciando con crudeza: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

La jornada del viernes se ha consolidado como la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas. El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil.

Escalada en la "Operación Furia Épica"

El escenario se tornó aún más volátil cuando la Guardia Revolucionaria iraní anunció el impacto contra un A-10 Warthog cerca del estratégico Estrecho de Ormuz. Según informes validados por The New York Times, el piloto logró dirigir la aeronave hasta el espacio aéreo de Kuwait antes de eyectarse; actualmente se encuentra a salvo bajo custodia estadounidense.

No obstante, la violencia del encuentro alcanzó también a dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en el rescate, los cuales fueron alcanzados por fuego enemigo, aunque sin registrarse víctimas entre sus tripulantes.

Esta secuencia de ataques representa un desafío directo a la narrativa de la Casa Blanca. Apenas 48 horas antes, el presidente Trump había asegurado en un discurso nacional que Irán se encontraba “completamente diezmado”.

La realidad en el terreno, enmarcada en la denominada Operación Furia Épica —un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos e Israel—, sugiere una resistencia persistente del aparato defensivo persa a pesar de las bajas masivas en su cúpula de poder.

Un régimen decapitado pero reactivo

De acuerdo con la agencia de noticias Mehr, el impacto de la ofensiva aliada ha sido devastador para la estructura política de Irán. Se confirman más de 2.000 fallecidos, incluyendo figuras centrales del Estado como el Ayatola Alí Khamenei, Líder Supremo de Irán; Alí Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Aziz Nasirzadé, Ministro de Defensa y Esmaeil Jatib, Ministro de Inteligencia.

A pesar de este vacío de poder en las altas esferas, la capacidad de fuego iraní ha logrado desestabilizar los mercados globales. El control de Teherán sobre el Estrecho de Ormuz y sus ataques a infraestructuras energéticas han disparado el precio del petróleo y el costo de vida a nivel mundial.

Diplomacia en punto muerto

Mientras el estruendo de los motores y las explosiones domina el Golfo, la vía diplomática parece agonizar. Mediadores internacionales han confiado a The Wall Street Journal que los esfuerzos liderados por Pakistán para alcanzar un cese al fuego están en un “punto muerto”. Teherán ha calificado de “excesivas” las propuestas de paz emanadas de Washington y mantiene su negativa a sentarse a la mesa con funcionarios estadounidenses.

Expertos y analistas observan con cautela este escenario. Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, ha señalado previamente que la falta de un canal de comunicación directo aumenta exponencialmente el riesgo de un error de cálculo mayor.

Por su parte, funcionarios como John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, han insistido en que la presión militar continuará hasta que se alcancen los objetivos de desnuclearización y seguridad regional, independientemente de las bajas sufridas en el frente de batalla.

El conflicto entra ahora en una fase crítica. Con la advertencia de Trump de golpear “con dureza” en las próximas tres semanas, la comunidad internacional observa con preocupación si la Operación Furia Épica logrará una rendición definitiva o si, por el contrario, el derribo de los cazas estadounidenses es solo el preludio de una guerra de desgaste mucho más profunda y costosa.