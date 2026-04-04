Ataques rusos diurnos dejan un saldo de 19 muertos y decenas de heridos en Ucrania

Rusia intensificó en las últimas semanas sus ataques aéreos a plena luz del día sobre territorio ucraniano, provocando una cifra de 19 víctimas fatales entre el viernes y el sábado en diversas regiones del país.

La ofensiva, que rompe con la dinámica habitual de incursiones nocturnas, alcanzó su punto de mayor crudeza con un ataque a un mercado en la ciudad de Nikopol, donde murieron tres mujeres y dos hombres.

Las autoridades locales informaron que, además de los fallecidos, otras 19 personas resultaron heridas en dicho predio, incluida una adolescente de 14 años, en un escenario que dejó puestos de venta y comercios completamente destruidos por el impacto de los drones.

La fuerza aérea ucraniana reportó que Moscú utilizó más de 500 drones y decenas de misiles durante la escalada del viernes, mientras que en la madrugada del sábado se lanzaron otros 286 dispositivos, de los cuales 260 fueron interceptados.

Ante este panorama, el presidente Volodimir Zelenski acusó a la administración de Vladímir Putin de "transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada" previo a la celebración de la Pascua católica. El mandatario realizó estas declaraciones mientras se trasladaba a Estambul para mantener un encuentro oficial con su par turco, Recep Tayyip Erdogan.

En la región de la capital, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el gobernador Mykola Kalashnyk confirmó que un ataque mató a una persona y dejó a ocho heridas. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, detalló que "un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, dañando viviendas".

A pesar del ulular de las sirenas antiaéreas y de que muchos ciudadanos buscaron refugio en el metro o sótanos, la vida cotidiana en los cafés de Kiev se mantuvo bajo una tensa calma. No obstante, un incendio se desató en un edificio de oficinas y almacén de la capital debido al impacto de un dron, aunque no se registraron víctimas en ese evento puntual.

El impacto de la ofensiva se extendió hacia el norte y el centro del país. En la región de Sumy se registraron tres muertes el viernes y otros 11 heridos el sábado, entre ellos un joven de 15 años, tras bombardeos que afectaron zonas residenciales, vehículos y redes de servicios públicos.

Por su parte, ataques en Yitómir y Dnipropetrovsk sumaron otras dos víctimas fatales, mientras que en las regiones de primera línea -Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia- los funcionarios locales contabilizaron ocho fallecidos adicionales, completando un saldo de destrucción que las autoridades ucranianas vinculan directamente con el endurecimiento de la estrategia militar rusa en horarios diurnos.

FUENTE: Agencia NA