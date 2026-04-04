domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto bélico

Ataques rusos diurnos dejan un saldo de 19 muertos y decenas de heridos en Ucrania

Moscú intensifica sus bombardeos a plena luz del día con drones y misiles, afectando zonas residenciales y un mercado en Nikopol.

Por Agencia NA
image

Rusia intensificó en las últimas semanas sus ataques aéreos a plena luz del día sobre territorio ucraniano, provocando una cifra de 19 víctimas fatales entre el viernes y el sábado en diversas regiones del país.

Lee además
iran rechazo el ultimatum de trump: las puertas del infierno se abriran para ustedes
Conflicto bélico

Irán rechazó el ultimátum de Trump: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"
el papa leon xiv exigio el fin de la guerra en su mensaje de pascua
Vaticano

El papa León XIV exigió el fin de la guerra en su mensaje de Pascua

La ofensiva, que rompe con la dinámica habitual de incursiones nocturnas, alcanzó su punto de mayor crudeza con un ataque a un mercado en la ciudad de Nikopol, donde murieron tres mujeres y dos hombres.

Las autoridades locales informaron que, además de los fallecidos, otras 19 personas resultaron heridas en dicho predio, incluida una adolescente de 14 años, en un escenario que dejó puestos de venta y comercios completamente destruidos por el impacto de los drones.

La fuerza aérea ucraniana reportó que Moscú utilizó más de 500 drones y decenas de misiles durante la escalada del viernes, mientras que en la madrugada del sábado se lanzaron otros 286 dispositivos, de los cuales 260 fueron interceptados.

Ante este panorama, el presidente Volodimir Zelenski acusó a la administración de Vladímir Putin de "transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada" previo a la celebración de la Pascua católica. El mandatario realizó estas declaraciones mientras se trasladaba a Estambul para mantener un encuentro oficial con su par turco, Recep Tayyip Erdogan.

En la región de la capital, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el gobernador Mykola Kalashnyk confirmó que un ataque mató a una persona y dejó a ocho heridas. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, detalló que "un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, dañando viviendas".

A pesar del ulular de las sirenas antiaéreas y de que muchos ciudadanos buscaron refugio en el metro o sótanos, la vida cotidiana en los cafés de Kiev se mantuvo bajo una tensa calma. No obstante, un incendio se desató en un edificio de oficinas y almacén de la capital debido al impacto de un dron, aunque no se registraron víctimas en ese evento puntual.

El impacto de la ofensiva se extendió hacia el norte y el centro del país. En la región de Sumy se registraron tres muertes el viernes y otros 11 heridos el sábado, entre ellos un joven de 15 años, tras bombardeos que afectaron zonas residenciales, vehículos y redes de servicios públicos.

Por su parte, ataques en Yitómir y Dnipropetrovsk sumaron otras dos víctimas fatales, mientras que en las regiones de primera línea -Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia- los funcionarios locales contabilizaron ocho fallecidos adicionales, completando un saldo de destrucción que las autoridades ucranianas vinculan directamente con el endurecimiento de la estrategia militar rusa en horarios diurnos.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Asesinos seriales en el mundo: Estados Unidos lidera el ranking y ¿Argentina?

"Houston, tenemos un problema" : el insólito suceso de Outlook durante la misión Artemis II

"El tiempo se acaba para Irán": Donald Trump advirtió que el infierno se desatará

El festejado mensaje de los astronautas de Artemis II hacia la NASA: "Estamos a mitad de camino hacia la luna"

Trump ratifica ofensiva pese a la pérdida de aeronaves estadounidenses

Dos aviones y dos helicópteros de Estados Unidos fueron alcanzados por fuego iraní; sigue la búsqueda de un piloto

La tradición recuperada por León XIV: portó la cruz en su primer Vía Crucis como Papa en el Coliseo de Roma

La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra enviadas desde el Artemis II

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinos seriales en el mundo: estados unidos lidera el ranking y ¿argentina?
Estadísticas

Asesinos seriales en el mundo: Estados Unidos lidera el ranking y ¿Argentina?

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil
Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia spinetteana a un clásico de Cortázar
Videonota

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar