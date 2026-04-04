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Medio Oriente

"El tiempo se acaba para Irán": Donald Trump advirtió que el infierno se desatará

El mandatario estadounidense dio un ultimátum de 48 horas para la apertura del estrecho de Ormuz, bajo amenaza de un ataque masivo.

Por Agencia NA
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El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una nueva y violenta advertencia contra la administración de Irán, exigiendo la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el corredor estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial.

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A través de su plataforma Truth Social, el jefe de Estado norteamericano subió el tono de la confrontación al asegurar que el margen de negociación se encuentra agotado. "El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos", enfatizó el mandatario, quien además recordó sus advertencias previas al señalar: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos".

Este ultimátum, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se produce en un contexto de máxima tensión militar en la región. Actualmente, las fuerzas estadounidenses llevan adelante un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza derribado por defensas iraníes en los últimos días.

En simultáneo, el régimen liderado por el ayatollah Mojtaba Khamenei volvió a atacar con bombas racimo sobre territorio de Israel, profundizando la crisis internacional.

Por su parte, el gobierno persa denunció formalmente haber sido blanco de una ofensiva conjunta norteamericano-israelí en las inmediaciones de su central nuclear de Bushehr, ubicada en el sudoeste del país, lo que añade una peligrosidad nuclear al escenario de conflicto vigente.

FUENTE: Agencia NA

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