Dos aviones y dos helicópteros de Estados Unidos fueron alcanzados por fuego iraní; sigue la búsqueda de un piloto

Dos aviones de combate de Estados Unidos, un moderno F-15E y un A-10 fueron derribados este viernes por fuego iraní. Del primero, un piloto logró ser rescatado con vida, mientras que otro es intensamente buscado en un operativo; en tanto que del segundo, el piloto pudo eyectarse.

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Dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate de la tripulación del F-15E fueron atacados por Irán. Un funcionario consultado por la cadena NBC News declaró que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Un miembro de la tripulación del avión de combate F-15E estadounidense derribado sobre Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News el viernes.

El F-15E es un avión que puede llevar a cabo misiones aire-aire y aire-tierra y normalmente está tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

El avión de guerra “tiene la capacidad de abrirse paso combatiendo hasta un objetivo a largas distancias, destruir posiciones terrestres enemigas y abrirse paso combatiendo para salir”, según la Fuerza Aérea.

Sobre el tema, dos fuentes consultadas por la cadena CNN indicaron que el piloto rescatado se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

No estaba claro cuál era la situación del segundo tripulante. Las fuentes señalaron que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban tras el derribo del caza F-15E sobre Irán, señaló el mismo medio estadounidense y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Israel pospuso algunas de sus ofensivas planificadas en Irán el viernes para no interferir con los esfuerzos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, confirmó a CNN un funcionario israelí. Israel también ha ofrecido apoyo de inteligencia, según dos fuentes israelíes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el avión F-15E que fue derribado sobre Irán el viernes, según declaró a CBS News la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump declaró a NBC News en una entrevista telefónica que no esperaba que el derribo del avión —mientras continúa la búsqueda de un miembro de la tripulación— afectara las negociaciones indirectas de Estados Unidos con Irán.

“No, en absoluto”, le dijo a Garrett Haake de NBC News. “No, es la guerra”.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de Estados Unidos después de que su país derribara un avión F-15E estadounidense sobre el suroeste de Irán. “Esta brillante guerra sin estrategia que ellos iniciaron ahora ha sido degradada de ‘cambio de régimen’ a ‘¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’”, escribió en su cuenta de X, citado por la cadena estadounidense CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Teherán ofreció “una generosa recompensa” por la captura del segundo piloto del avión estadounidense que afirma haber derribado en las últimas horas, según informaron medios internacionales.

La Guardia Revolucionaria iraní acordonó y registró el viernes una zona donde creían que podría encontrarse un aviador estadounidense derribado, según tres funcionarios familiarizados con la operación, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares, indicó The New York Times.

La búsqueda fue llevada a cabo por tropas y residentes locales. No se reportó que los equipos de búsqueda encontraran a nadie. La zona se ubica en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

Tras el derribo del F-15 por parte de Irán, un avión monoplaza movilizado para apoyar la misión de búsqueda y rescate también fue alcanzado por fuego iraní. Según un funcionario consultado por NBC News, dicho avión es un A-10 Thunderbolt, conocido como Warthog.

El A-10 logró entrar en el espacio aéreo kuwaití, donde el piloto se eyectó y la aeronave se estrelló, según informó un funcionario. El piloto se encuentra a salvo y el A-10 fue derribado en Kuwait, añadió.

Irán también atacó dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate, y el funcionario declaró a NBC News que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo.

En tanto, el representante demócrata Seth Moulton, de Massachusetts, cuestionó el enfoque del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán después de que un avión de combate estadounidense fuera derribado el viernes.

Moulton, quien forma parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, puso en duda el objetivo final del Gobierno a medida que el conflicto se acerca a la marca de cinco semanas.

“No saben cómo salir de este lío”, le dijo a CNN. “No saben cómo terminar esta guerra”.