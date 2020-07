La salud de cada signo: mirá qué dicen los astros sobre este tema tan delicado

Cómo es la salud de Aries (21 de marzo - 20 de abril)

A este signo de fuego los puntos débiles de la salud se le suben a la cabeza, concretamente son propensos a sufrir problemas que afectan o se generan en esta zona de su anatomía, desde migrañas a ansiedad o depresión. Y es que por lo visto tanta pasión y emoción le ponen a la vida los nacidos en este signo que el estrés acaba pasando factura en forma de dolores de cabeza y, lo sentimos, caída del pelo.

Cómo es la salud de los Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Los Tauro visitan al médico a menudo por dos problemas que se repiten una y otra vez: los dolores de garganta y las otitis. La garganta de un Tauro es su mayor debilidad y su mayor fortaleza porque aunque se lo haga pasar mal de vez en cuando también les puede proporcionar grandes alegrías: la combinación de buena garganta y buen oído convierte a este signo en cuna de grandes músicos y cantantes. Eso sí, tienen que recordar que su garganta no es solo el refugio de sus cuerdas vocales: hay que vigilar esa tiroides para que tampoco de problemas.

Cómo es la salud de los Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Ser dos, uno con más mala leche que otro, hace que los Géminis acaben padeciendo por partida doble. Si hay algo que afecta a los nacidos en este signo, en general, es casi cualquier cosa que pueda suponer un ataque a los pulmones: los resfriados y las alergias que provocan asma son comunes entre los Géminis. Desgraciadamente las malas noticias no acaban ahí y si el equilibrio entre el gemelo positivo y el negativo no está bien balanceado y el malo toma el poder, las contracturas, la ansiedad y el insomnio pueden arruinar el bienestar de los nacidos bajo este signo.

Cómo es la salud de los Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Cáncer es un signo emocional y esas emociones pueden convertirse en el talón de Aquiles de su salud porque les lleva a consolarse comiendo (y no precisamente fruta). Por eso los Cáncer son propensos a padecer obesidad y, rizando aún más el rizo, a todo tipo de problemas digestivos que además se agravan cuando se come en exceso, cosa que este signo hace cuando está triste, estresado, enfadado, decepcionado… Una espiral de malas decisiones de salud a la que tienen que estar atentos. Querido cáncer: más técnicas de relajación y meditación y menos nevera.

Cómo es la salud de los Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Leo es todo corazón para lo bueno y para lo malo. Pero ese corazón leonino hay que cuidarlo y no solo con buenos sentimientos sino también con decisiones saludables. La presión arterial de los Leo puede ser más alta de lo recomendable y sus latidos irregulares. Si no quiere sufrir síntomas aún peores en el corazón, Leo debe seguir a rajatabla los consejos de salud cardiovascular.

Cómo es la salud de los Virgo (22 de agosto - 23 de septiembre)

La batalla de los Virgo se desarrolla en su cintura: no solo hay una cierta tendencia a tener que luchar a brazo partido por mantener un buen resultado cuando se sube a la báscula, sino que además los Virgo no lo tienen fácil para conseguir dicho resultado porque su intestino no pone mucho a su favor. El intestino de este signo es el más vulnerable de todo el zodiaco y puede sufrir todo tipo de enfermedades digestivas. Nuestro consejo es que empiece a mimar desde hoy mismo la salud de su microbiota intestinal.

Cómo es la salud de los Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La piel de los Libra es hermosa… y muy complicada de mantener. El acné y todo tipo de problemas dermatológicos pueden hacer presa en ella, hecho que ha convertido a los Libra en usuarios habituales de los servicios de dermatología y la compra de cosméticos. Por si fuera poco los nacidos en este signo tampoco escapan a los desórdenes del intestino, tanto por exceso como por defecto (a buen entendedor…). Pero si siguen los consejos del dermatólogo y de un dietista, Libra conseguirá vivir con el brillo que se merece.

Cómo es la salud de los Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Ser el signo más pasional del zodiaco no solo sirve para dejar impresionados a los amantes, también obliga a vivir un peaje en forma vigilancia constante del aparato reproductor y aledaños. Escorpio es víctima de sus hormonas que le pueden llevar del celibato al frenesí y vuelta al celibato. Esta susceptibilidad a los vaivenes hormonales puede convertir el ciclo menstrual de las Escorpio en una pesadilla y en fuente de problemas en momentos clave de la vida ginecológica femenina: embarazo y menopausia sobre todo. Querida Escorpio, consulta a tu ginecólogo si las hormonas te están haciendo la vida imposible.

Cómo es la salud de los Sagitario (23 de noviembre - 22 de diciembre)

¿Puede un centauro de fuego llevar gafas y tener ciática? Pues sí, puede. De hecho, tiene más probabilidades de sufrir ambas cosas que el resto de sus compañeros del zodiaco. Su espíritu aventurero suele poner en riesgo caderas, piernas y nervios y, desgraciadamente, el conjunto se complica con unos ojos bastante débiles. Si eres Sagitario, la revisión anual en el oftalmólogo es obligatoria. Eso y conseguir el teléfono de un buen fisioterapeuta.

Cómo es la salud de los Capricornio (23 de diciembre - 20 de enero)

La determinación de un Capricornio es de acero, sus huesos no. Si a esa visión de túnel tipo apisonadora se le une que no prestan atención a lo que tienen delante… se masca la tragedia. El esqueleto en su conjunto es el principal punto débil de este signo, aunque hay zonas especialmente conflictivas, como las rodillas y los ligamentos de los tobillos. Por su propensión a romperse algún hueso que otro cada vez que se cae o se choca con algo y a hacerse esguinces recomendamos a todas las Capricornio que se bajen de los tacones de aguja e inviertan en las más estables y seguras plataformas.

Cómo es la salud de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El signo más elegante del zodiaco también puede presumir de tobillos débiles y de viajar más con su mente que con sus piernas lo que se traduce en varices y una mala circulación en su tren inferior. Si no quieren vivir con la mente en las nubes y los tobillos hinchados es hora de levantarse de la silla y echar a andar.

Cómo es la salud de los Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La sensibilidad del Piscis le convierte en el signo con el peor sistema inmunitario de todo el zodiaco. Es difícil que un Piscis se libre de padecer mil achaques que no son graves, pero sí molestos. Esta propensión a “cogérselo todo” puede ponerles un poco paranoicos y hacerles pensar en que están más graves de lo que realmente están. Y si nos salimos del mundo de las sospechas y vamos a los hechos, realmente, el punto más débil de los Piscis son… sus pies. Y de verdad, tener juanetes no es para tanto, Piscis.