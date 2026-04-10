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Artemis II: dónde caen los astronautas y cómo es la riesgosa maniobra para sobrevivir

La nave Orión ingresará a la atmósfera a más de 40.000 km/h en la etapa más peligrosa de la misión. El amerizaje está previsto para este viernes a las 21:07 en el océano Pacífico, frente a California. Los astronautas permanecerán incomunicados durante el momento más crítico del descenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El mundo mira al cielo. Este viernes 10 de abril, los cuatro astronautas de la misión Artemis II afrontan la etapa más crítica de su histórico viaje: el reingreso a la atmósfera terrestre, una maniobra extrema que definirá el final de una travesía sin precedentes.

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A bordo de la nave Orión, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresan tras completar una misión de 10 días en la que lograron sobrevolar el entorno de la Luna y alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio.

Según datos de la NASA, la cápsula ingresará a la atmósfera a una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora, luego de haber recorrido unos 643.000 kilómetros durante toda la misión.

El momento más delicado: calor extremo y margen mínimo de error

El reingreso es, sin dudas, el tramo más complejo. Durante la maniobra, la nave soportará temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius, producto de la fricción con la atmósfera.

Además, la cápsula debe ingresar con una precisión extrema: el ángulo de trayectoria será de -5,8°, un margen mínimo que obliga a un control milimétrico.

En ese contexto, el escudo térmico de Orión será clave. Durante el descenso, los astronautas permanecerán incomunicados durante unos seis minutos, mientras la nave atraviesa aproximadamente 122 kilómetros de altitud.

A qué hora amerizan y dónde será el operativo

El amerizaje está previsto para este viernes a las 21:07 (hora argentina) en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California.

Desde la NASA advirtieron que el evento no podrá observarse desde tierra y pidieron a la población no acercarse a la zona, debido al riesgo que pueden representar restos de la nave.

El área de impacto estimada abarca un rango de 3.704 kilómetros en el océano.

Un operativo de rescate en marcha

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Una vez en el agua, se desplegará un importante operativo de recuperación. Helicópteros de la Marina, aeronaves de monitoreo y aviones militares C-17 de la Fuerza Aérea estarán listos ante cualquier contingencia.

Tras el amerizaje, el rescate de la tripulación podría demorar entre 30 y 45 minutos, ya que primero deberán asegurarse de que no haya riesgos por restos del vehículo.

Expectativa mundial y silencio post misión

Desde la agencia espacial indicaron que, tras el regreso, los astronautas serán sometidos a controles médicos y permanecerán un tiempo con sus familias, por lo que podrían pasar varias semanas antes de que den declaraciones públicas.

Mientras tanto, la expectativa global se concentra en este último paso: una maniobra extrema que pone a prueba la tecnología y la precisión de una misión que ya hizo historia.

La NASA transmitirá el regreso en vivo acá:

Embed - NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast)

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