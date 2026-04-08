Las mejores imágenes de la luna captadas por Artemis II

Un repaso por algunas de las mejores imágenes de la luna tomadas desde Artemis II.

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Tras meses de expectativa, la misión Artemis II de la NASA marcó un hito en la exploración espacial al revelar las primeras imágenes en alta definición del histórico sobrevuelo por el lado oculto de la Luna, un acontecimiento que no tenía precedentes en más de medio siglo.

La tripulación, compuesta por cuatro astronautas (Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen) logró internarse en la denominada “cara oculta” del satélite natural terrestre y establecer un nuevo récord: se convirtieron en los humanos que han viajado más lejos de la Tierra, superando incluso la distancia alcanzada por la emblemática misión Apollo 13.

Más allá del impacto visual de las imágenes, los resultados de Artemis II representan un avance clave en la preparación tecnológica y operativa de futuras misiones. Entre los objetivos principales se encuentra evaluar las condiciones necesarias para un eventual alunizaje tripulado en los próximos años, consolidando así el regreso humano a la superficie lunar.

En este contexto, la cooperación internacional volvió a ocupar un rol central. La participación del astronauta canadiense Jeremy Hansen, miembro de la Agencia Espacial Canadiense que se unió a los miembros de la NASA, refleja el carácter colaborativo que define esta nueva etapa de la exploración espacial.

El viaje no solo implicó un logro técnico sin precedentes, sino también un paso significativo en la historia de la ciencia conjunta entre países. Entre los registros más destacados se encuentran impactantes capturas de la Tierra elevándose y ocultándose en el horizonte lunar, así como la observación directa de un eclipse solar prolongado desde la órbita de la Luna.

Estas imágenes, ya analizadas por la NASA, pasarán a integrar el archivo histórico de la exploración humana del espacio. Además, servirán como base para el diseño de las próximas etapas del programa Artemis, que apunta a expandir la presencia humana más allá de la órbita lunar y abrir nuevas fronteras en el conocimiento del universo.

Un recorrido por las mejores tomas de la luna desde Artemis II

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