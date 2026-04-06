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Viaje espacial

Artemis II cruzó el lado oculto de la Luna y ya emprende el regreso a la Tierra

La misión Artemis II completó un hito histórico al sobrevolar la cara oculta del satélite. Tras restablecer comunicaciones, la cápsula Orión inició un viaje de cinco días de retorno con su tripulación a bordo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La misión Artemis II completó uno de sus hitos más esperados: la tripulación ya cruzó el lado oculto de la Luna y comenzó el viaje de regreso hacia la Tierra. Tras ese paso, la nave Orión restableció las comunicaciones con el centro de control en Houston.

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A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes lograron captar imágenes del lado oculto del satélite natural durante el sobrevuelo.

“Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra”, expresó Koch al retomar el contacto con la base.

Durante el trayecto, la misión alcanzó su punto más distante del planeta, a 406.771 kilómetros de la Tierra, estableciendo un nuevo récord para vuelos espaciales tripulados y superando la marca de la histórica Apolo 13.

Tras completar esta etapa, la cápsula Orión ya se dirige de regreso en un viaje que se extenderá por cinco días, mientras la Luna queda atrás y la Tierra vuelve a aparecer en el horizonte de los astronautas.

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