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Brasil formalizó un protocolo para investigar crímenes contra periodistas

Entre otras cosas, el documento establece directrices para la prevención, investigación y sanción de delitos cometidos contra profesionales de la comunicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de Brasil formalizó este martes un protocolo nacional para investigar crímenes contra periodistas y comunicadores, en un paso considerado inédito en el país y orientado a fortalecer la protección de la libertad de prensa y la democracia.

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El documento fue firmado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública durante un acto realizado en el Palacio del Planalto en Brasilia, sede del Poder Ejecutivo, en el marco del Día del Periodista, celebrado este 7 de abril en Brasil.

El nuevo protocolo establece directrices para la prevención, investigación y sanción de delitos cometidos contra profesionales de la comunicación, además de garantizar medidas de protección inmediata para las víctimas y sus familiares.

Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César, la iniciativa busca reconocer la gravedad de la violencia contra periodistas y su impacto en el sistema democrático. “Proteger a quienes informan es, en última instancia, proteger el corazón de la democracia”, afirmó.

La normativa se estructura en cuatro ejes principales: la protección inmediata de las víctimas, la mejora de los procesos de investigación, la producción y preservación de pruebas, y la atención especializada a los afectados. También incluye procedimientos específicos para casos complejos, como desapariciones.

La ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía, Janine Mello, destacó que el protocolo responde a compromisos internacionales asumidos por Brasil en materia de derechos humanos y refuerza las políticas públicas destinadas a enfrentar la violencia contra comunicadores.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, Brasil ocupa el puesto 63 entre 180 países en el índice de libertad de prensa de 2025, en un contexto marcado por desafíos persistentes relacionados con la seguridad de los periodistas.

Durante el evento, el Gobierno también anunció el lanzamiento del Concurso Dom Phillips y Bruno Pereira de Periodismo y Comunicación, destinado a incentivar producciones enfocadas en medio ambiente, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

El caso de Dom Phillips, periodista británico, y del indigenista brasileño Bruno Pereira, ambos asesinados en 2022 en la Amazonia, tuvo amplia repercusión internacional y evidenció los riesgos que enfrentan los comunicadores en determinadas regiones.

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