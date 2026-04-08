miércoles 8 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Calma tensa

Los primeros buques atravesaron el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán acordaron un cese de hostilidades y en pocos días negociarán en Pakistán para intentar poner fin al conflicto

Por Agencia NA
Un barco pasa por el Estrecho de Ormuz. Foto: Agencia NA

Un barco pasa por el Estrecho de Ormuz. Foto: Agencia NA

El tráfico marítimo se reanudó en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán, según informó el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic en X.

Lee además
Un repaso por algunas de las mejores imágenes de la luna tomadas desde Artemis II.
Galería

Las mejores imágenes de la luna captadas por Artemis II
brasil formalizo un protocolo para investigar crimenes contra periodistas
Medios

Brasil formalizó un protocolo para investigar crímenes contra periodistas

El alto el fuego incluye una reapertura temporal de esta vía navegable estratégica para permitir las negociaciones, de acuerdo con las informaciones que recoge la Agencia Noticias Argentinas de medios internacionales.

Trump no se calla

El alto el fuego no calló al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a primera hora de este miércoles ya se encargó de afirmar que no habrá enriquecimiento de uranio para Irán.

Asimismo, el líder norteamericano acaba de advertir con la aplicación de sanciones (aranceles del 50%) a cualquier país que suministre armas a Irán.

El granelero de propiedad griega NJ Earth y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, atravesaron el estrecho tras zarpar de Bandar Abbas, dijo MarineTraffic, agregando que “ya se están registrando los primeros movimientos”.

Según los datos del servicio, cientos de buques permanecen en la zona, incluidos 426 petroleros, 34 buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 buques de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales quedaron prácticamente varados durante la interrupción.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Se espera que ambas partes mantengan negociaciones en Pakistán el viernes.

Opiniones de Vance

De su lado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, describió como "frágil" el acuerdo de alto al fuego por un periodo de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, al tiempo que aseguró que su país mantiene "una clara ventaja militar".__IP__

"Si los iraníes están dispuestos, de buena fe, a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar impedir que se mantenga siquiera la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos", declaró este miércoles desde Hungría.

"Nos han dicho que nos sentemos a la mesa de negociaciones. Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, se darán cuenta de que Estados Unidos no es un país con el que se puede andar jugando", advirtió, según el sitio Actualidad RT.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El papa León XIV condenó las amenazas de Estados Unidos contra objetivos civiles en Irán

Trump aceptó el alto en fuego con Irán

Pakistán pide a Trump extender dos semanas el plazo a Irán para "permitir que la diplomacia siga su curso"

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual

La Casa Blanca descartó el uso de armas nucleares contra Irán

Italia, pionera con un nueva y llamativa licencia laboral: permitirá cuidar mascotas enfermas

Iraníes formaron "cadenas humanas" alrededor de las centrales eléctricas

Donald Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un repaso por algunas de las mejores imágenes de la luna tomadas desde Artemis II.
Galería

Las mejores imágenes de la luna captadas por Artemis II

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno
Tribunales

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual
Mano propia

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir
Sanjuaninos por el Mundo

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Te Puede Interesar

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave
Lo último

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge
En San Juan

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge

Foto: Página 12 video
Mano a mano exclusivo

Pedro Saborido en Paren: una mirada profunda sobre la felicidad, la Argentina actual y la historia del "la con... de la lora, hay show"

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py
Investigación judicial

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py