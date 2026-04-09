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Histórico

Los astronautas de Artemis II regresan el viernes de su histórica misión alrededor de la Luna

Está previsto que a los astronautas los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Por Agencia NA
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Los astronautas de la misión Artemis II regresan el viernes a la Tierra tras haber orbitado la Luna después de más de 50 años.

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El lugar de amerizaje será frente a la costa sur de California, cerca de San Diego, donde se espera que la cápsula Orion llegue a las 8:07 PM (hora del Este, 21 de Argentina). Se prevén condiciones climáticas favorables con vientos suaves y oleaje moderado, reportó la cadena CBS News.

Está previsto que a los astronautas los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Los astronautas de Artemis II, que partieron el 1 de abril, hicieron historia el lunes al orbitar la Luna y alcanzar una distancia máxima de la Tierra de 252.756 millas, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970 por más de 4.000 millas.

La tripulación de la nave espacial Orion, integrada por Reid Wiseman (comandante), junto con Víctor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, ha viajado más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia.

También se convirtieron en los primeros seres humanos en ver la cara oculta de la Luna a simple vista. La nave espacial se acercó a la Luna a una distancia de 4.067 millas.

En el Centro Espacial Johnson en Houston, los científicos continuaron examinando miles de fotografías capturadas por los astronautas mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna el lunes, junto con videos y descripciones de audio grabadas de varios objetivos de alta prioridad.

Nueve tripulaciones de tres hombres del programa Apolo sobrevolaron la cara oculta de la Luna entre 1968 y 1972, pero esos vuelos se lanzaron cuando la cara visible estaba completamente iluminada y la cara oculta estaba en la sombra.

Los astronautas de Artemis II fueron los primeros seres humanos en ver, con sus propios ojos, grandes extensiones de la cara oculta de la Luna a la luz del día, lo que proporcionó a los investigadores información que podría conducir a una mejor comprensión de la evolución lunar.

La tripulación perdió brevemente el contacto durante unos 40 minutos durante una pérdida de señal programada y recuperó el contacto con el Centro de Control de Misión a las 19:24 (hora del este).

Posteriormente, la tripulación pudo observar un eclipse solar, que, según el astronauta Victor Glover, parecía “irreal”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló en directo con el equipo a última hora del lunes por la noche y los felicitó, llamándolos “pioneros de la era moderna” y diciendo que habían “inspirado al mundo entero”.

La NASA considera que la observación de la cara oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

Lo que queda de la misión es la reentrada en la atmósfera terrestre.

El proceso comenzará el viernes a las 20:53, hora de la Argentina, y el amerizaje ocurrirá 14 minutos después, a las 21:07, en el océano Pacífico, frente a la ciudad de San Diego, en una operación cuidadosamente planificada por los equipos de recuperación de la NASA.

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