Los astronautas de Artemis II rompieron el récord de mayor distancia de la Tierra para un ser humano

Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis II.

Aventura espacial Artemis II: la tripulación está lista para el sobrevuelo lunar

Impactante Artemis II: la impactante experiencia humana al descubrir el lado oculto de la Luna y los desafíos en pleno vuelo

La tripulación de esta misión espacial a la Luna ha batido el récord de la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde la Tierra.

La marca anterior había sido establecida por la misión del Apolo 13 en 1970, cuando la tripulación recorrió 400.171 kilómetros desde la Tierra.

Este lunes, los astronautas superaron esa distancia y más tarde, a las 22:07 GMT, alcanzarán el máximo hasta ahora: 406.773 kilómetros.

El comandante Reid Wiseman, al frente de la misión Artemis II, informó de la vista que su tripulación observaba desde la ventana de la nave espacial.

"La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera. Es magnífica, le tomé una foto... una vista realmente majestuosa", comentó.

El período de observación lunar continuará durante aproximadamente siete horas.