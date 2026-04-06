lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Misión

Los astronautas de Artemis II rompieron el récord de mayor distancia de la Tierra para un ser humano

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lograron lo que jamás logró ningún otro ser humano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis II.

Lee además
La Luna vista desde Artemis II
Impactante

Artemis II: la impactante experiencia humana al descubrir el lado oculto de la Luna y los desafíos en pleno vuelo
artemis ii: la tripulacion esta lista para el sobrevuelo lunar
Aventura espacial

Artemis II: la tripulación está lista para el sobrevuelo lunar

La tripulación de esta misión espacial a la Luna ha batido el récord de la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde la Tierra.

La marca anterior había sido establecida por la misión del Apolo 13 en 1970, cuando la tripulación recorrió 400.171 kilómetros desde la Tierra.

Este lunes, los astronautas superaron esa distancia y más tarde, a las 22:07 GMT, alcanzarán el máximo hasta ahora: 406.773 kilómetros.

El comandante Reid Wiseman, al frente de la misión Artemis II, informó de la vista que su tripulación observaba desde la ventana de la nave espacial.

"La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera. Es magnífica, le tomé una foto... una vista realmente majestuosa", comentó.

El período de observación lunar continuará durante aproximadamente siete horas.

Temas
Seguí leyendo

"Houston, tenemos un problema": el insólito suceso de Outlook durante la misión Artemis II

El festejado mensaje de los astronautas de Artemis II hacia la NASA: "Estamos a mitad de camino hacia la luna"

El Artemis II, ¿captó a San Juan?: las primeras imágenes que circulan en las redes y muestran a la provincia desde el espacio

La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra enviadas desde el Artemis II

Rumbo a la Luna: despegó exitosamente el Artemis II

Trump prepara una profunda ofensiva para derrotar a Irán en Ormuz

Mindlin y fondos globales toman el control de Loma Negra

Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche y que esa noche "podría" ser el martes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mindlin y fondos globales toman el control de loma negra
Industria

Mindlin y fondos globales toman el control de Loma Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Nadie se presentó a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.
Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Te Puede Interesar

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan
Traspaso

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo
Tras las confirmaciones

Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo

De no poder hablar ni moverse a soñar con correr una maratón: la historia de Alejandra, una sanjuanina ejemplo de vida
Historias

De no poder hablar ni moverse a soñar con correr una maratón: la historia de Alejandra, una sanjuanina ejemplo de vida

Murió Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exfuncionario de José Luis Gioja
Dolor

Murió Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exfuncionario de José Luis Gioja

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin
Mercado

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin