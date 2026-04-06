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Impactante

Artemis II: la impactante experiencia humana al descubrir el lado oculto de la Luna y los desafíos en pleno vuelo

La astronauta Christina Koch describió la escena como una experiencia sorprendente, ya que las referencias visuales habituales desaparecen por completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Luna vista desde Artemis II

La Luna vista desde Artemis II

La misión Artemis II marcó un momento histórico cuando su tripulación logró observar directamente el lado oculto de la Luna, una región que hasta ahora solo había sido registrada por sondas automáticas. A unos 172.000 kilómetros del satélite, los astronautas se encontraron con un paisaje tan fascinante como desconcertante: formaciones y sombras que no coinciden con la imagen familiar que se aprecia desde la Tierra.

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La astronauta Christina Koch describió la escena como una experiencia sorprendente, ya que las referencias visuales habituales desaparecen por completo. Uno de los puntos más destacados fue la observación integral del Basin Orientale, un enorme cráter de impacto cercano a los mil kilómetros de diámetro que se reveló con una claridad inédita para el ojo humano.

Embed - La Luna como nunca antes: Artemis II revela su lado más oculto | #LR

Un espectáculo único… con complicaciones técnicas

Mientras la nave Orion continúa su recorrido a gran velocidad, la misión no está exenta de dificultades. Un fallo en el sistema de eliminación de residuos obligó a la tripulación a suspender una maniobra planificada para intentar resolver el problema. Como medida preventiva, el uso del sanitario quedó limitado, lo que añade incomodidad a una travesía ya exigente.

A pesar de este inconveniente, las imágenes captadas durante el viaje difundidas por NASA muestran detalles nunca antes observados directamente por humanos. El comandante Reid Wiseman destacó lo extraordinario de contemplar la Tierra casi en penumbra mientras la superficie lunar permanece intensamente iluminada por el Sol, generando un contraste visual único.

De hecho, uno de los aspectos más llamativos de esta misión es la relevancia que la NASA sigue otorgando a la observación directa. La científica Kelsey Young explicó que el ojo humano continúa siendo una herramienta insuperable para interpretar colores, relieves y matices de luz en entornos complejos.

Según detalló, la capacidad del sistema visual humano para percibir variaciones sutiles supera a muchas cámaras actuales, especialmente cuando se trata de analizar la interacción de la luz con la geología lunar. En la misma línea, el piloto Victor Glover definió la vista humana como un recurso “extraordinario”, capaz de captar en segundos detalles que los sensores aún tardan en procesar con precisión.

En los próximos días, la tripulación realizará un sobrevuelo clave que permitirá obtener vistas aún más cercanas de zonas poco exploradas. Mientras tanto, los equipos en Tierra continúan monitoreando tanto el estado de salud de los astronautas como el funcionamiento de los sistemas críticos de la nave, con el objetivo de garantizar un regreso seguro.

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