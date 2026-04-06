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Aventura espacial

Artemis II: la tripulación está lista para el sobrevuelo lunar

Comienzan los preparativos para el sobrevuelo de la Luna de este lunes.

Por Agencia NA
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Después de un descanso, la tripulación de Artemis II ya está despierta y comienza los preparativos para el sobrevuelo lunar de este lunes, el primero realizado por humanos desde la misión Apolo 17, en 1972.

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La canción “Good Morning”, de Mandisa y TobyMac, sonó mientras los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, despertaban a tan solo 30.200 kilómetros de la Luna.

Además, la tripulación también recibió un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025.

Qué decía el mensaje del astronauta Jim Lovell, de Apolo 8 y 13

“¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra.

Horarios de la observación de la cara oculta de la Luna (hora de Argentina)

14:00 | Comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar.

14:56 | La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.

15:10 | Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio).

15:15 | La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

15:45 | Comienza la observación lunar.

19:44 | Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

20:02 | Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

20:07 | Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

20:25 | El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

21:35-22:32 | Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

22:20 | Concluye la observación lunar.

FUENTE: Agencia NA

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