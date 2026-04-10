Expectativa en Argentina por una posible visita del papa León XIV: cuándo podría concretarse

La posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina en 2026 comienza a tomar fuerza y genera expectativa entre los fieles. De acuerdo a lo publicado por Infobae, el viaje formaría parte de una gira regional que incluiría también a Uruguay y Perú, y podría concretarse entre noviembre y diciembre.

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Uno de los factores que alimenta esta posibilidad tiene que ver con movimientos diplomáticos dentro de la Iglesia. El actual nuncio apostólico en Argentina, Miroslaw Adamczyk, fue designado recientemente en Albania, lo que abrió la búsqueda de un reemplazante con experiencia en organización de viajes papales. Este detalle no es menor: suele ser un paso clave en la preparación logística de visitas oficiales del pontífice.

A esto se suma el contexto político en Perú, país donde el Papa tuvo una extensa trayectoria pastoral. Según explicó el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el Vaticano aguardaría la asunción de un nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales antes de confirmar la gira. “Es muy probable que el Papa visite la región a fines de noviembre o principios de diciembre”, señaló.

En Argentina, la eventual llegada del líder de la Iglesia Católica implicaría un hecho de enorme relevancia tanto religiosa como política. Como ocurre con cada viaje papal, la agenda incluiría encuentros con autoridades nacionales, actividades protocolares y celebraciones masivas abiertas al público.

Otro dato clave es el calendario habitual del Vaticano: los viajes papales se anuncian con al menos seis meses de anticipación. Por eso, si la visita se concreta hacia fines de 2026, la confirmación oficial debería conocerse alrededor de mayo.

Mientras tanto, la expectativa crece. En los distintos países involucrados ya comenzaron a esbozarse posibles itinerarios y actividades. En el caso argentino, la eventual visita del papa León XIV marcaría un acontecimiento histórico y de fuerte impacto social, en un contexto donde la figura del pontífice mantiene un alto nivel de atención pública en toda la región.