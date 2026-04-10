Líbano e Israel acordaron reunirse el martes en Estados Unidos para discutir un alto el fuego, dice presidencia libanesa

Líbano e Israel acordaron celebrar una reunión el martes en Washington, con mediación de Estados Unidos, para discutir un alto el fuego y una fecha para iniciar las negociaciones.

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Según la oficina del presidente libanés Joseph Aoun, las negociaciones para un alto el fuego entre Líbano e Israel comenzarán durante una reunión el próximo martes en el Departamento de Estado, reportaron NBC News y la Agencia Xinhua.

La fecha de la reunión se fijó esta noche en una llamada telefónica entre la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Mouawad, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michael Issa, según informó la oficina del mandatario libanés.

Estados Unidos actúa como mediador entre el Líbano e Israel.

El comunicado indica que la llamada forma parte de los esfuerzos diplomáticos destinados a lograr un alto el fuego e iniciar negociaciones.