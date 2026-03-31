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Medio Oriente

Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano

Los combates en la forntera líbano-israelí se intensifican.

Por Agencia NA
Frontera entre Líbano e Israel

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Al menos 14 personas murieron y varias resultaron heridas en ataques israelíes en el sur del Líbano la noche del martes, según informes oficiales y preliminares, mientras se intensificaban los combates transfronterizos.

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El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Líbano informó que un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Srifa, en el distrito de Tiro, dejó tres muertos y 19 heridos.

En la aldea de Jibchit, un hombre y su esposa embarazada murieron, mientras que otras dos personas fallecieron en un ataque contra la ciudad de Kafra. Al menos seis personas murieron en un ataque contra una vivienda en la ciudad de An-Najjariyah, según informes preliminares de la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Una persona murió en un ataque con drones contra un automóvil en la ciudad de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil.

En respuesta, Hezbolá anunció el lanzamiento de la operación Khaybar 2, dirigida contra fuerzas israelíes, instalaciones militares e infraestructura con misiles guiados, ataques con cohetes y drones.

Los enfrentamientos transfronterizos se han intensificado desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre de 2024, lo que provocó ataques aéreos israelíes en el sur y el este del Líbano.

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