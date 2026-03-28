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Guerra en Medio Oriente

Israel golpea el corazón de la industria naval iraní

Al caer la noche de este sábado en Medio Oriente, una nueva oleada de bombardeos sacudió la capital persa, teniendo como objetivo primordial la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán.

Por Agencia NA
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En una jornada marcada por la intensificación del conflicto regional y una preocupante aceleración de las hostilidades, las fuerzas de defensa de Israel ejecutaron una operación quirúrgica contra la infraestructura estratégica de Teherán, centrando su ofensiva en el núcleo del desarrollo tecnológico-militar del régimen iraní.

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Al caer la noche de este sábado, una nueva oleada de bombardeos sacudió la capital persa, teniendo como objetivo primordial la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán. Este complejo, pieza clave en el engranaje de defensa de la República Islámica, es el centro neurálgico responsable de la investigación y producción de buques, submarinos y sistemas avanzados de armamento marítimo.

Los informes desde el terreno describen escenas de gran impacto, con explosiones que se prolongaron durante varios minutos y densas columnas de humo negro que se elevaron sobre el perfil urbano de Teherán, evidenciando la magnitud del daño infligido a la capacidad naval del país, según puso saber la Agencia Noticias Argentinas.

Este movimiento estratégico por parte de Israel no parece ser un evento aislado, sino el preludio de una fase mucho más agresiva de su campaña militar. El Contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), fue enfático al señalar que la ofensiva contra la industria bélica iraní se intensificará de manera significativa en las próximas horas.

Según las declaraciones oficiales del mando militar, los planes operativos ya contemplan la ejecución de ataques adicionales dirigidos a "componentes críticos" de la estructura de defensa iraní, lo que sugiere una intención clara de neutralizar la capacidad de respuesta y desarrollo tecnológico a largo plazo de su adversario.

La contundencia de la acción israelí en Teherán se produce en un contexto de luto y máxima alerta en el territorio hebreo, tras un devastador ataque con misiles balísticos lanzado desde Irán hacia el centro del país.

Esta agresión alcanzó su punto más trágico en la ciudad de Tel Aviv, donde se confirmó la muerte de Vyacheslav Vidmant, un ciudadano de 52 años que fue alcanzado por una de las submuniciones de una ojiva de racimo.

Vidmant se encontraba fuera de un refugio antiaéreo al momento del impacto, lo que subraya la letalidad de este tipo de armamento diseñado para dispersar múltiples cargas explosivas sobre áreas extensas, maximizando el daño colateral y las víctimas civiles.

El ataque iraní, que también dejó un saldo de varios heridos de diversa consideración, obligó a un despliegue masivo de los servicios de emergencia en al menos seis puntos críticos donde impactaron los proyectiles.

Además de la víctima fatal y los daños materiales de consideración en el área metropolitana de Tel Aviv, se registraron heridos leves en el sur del país debido a la caída de metralla y fragmentos metálicos resultantes de las intercepciones realizadas por el sistema de defensa aérea.

Esta dinámica de represalias cruzadas sitúa a la región en un territorio de absoluta incertidumbre, donde la destrucción de centros de investigación naval en Teherán y el uso de misiles balísticos contra centros urbanos en Israel marcan un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad del Medio Oriente.

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