Trump está enfocado en un Irán sin armas nucleares y que el estrecho de Ormuz se reabra "automáticamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz se reabrirá pronto -con o sin la cooperación de Irán- y que los negociadores de EE.UU. que se dirigen a Pakistán están centrados principalmente en garantizar que Teherán no pueda obtener un arma nuclear.

Estados Unidos "Estamos cargando los barcos con la mejor munición", advierte Trump por si fracasan las negociaciones de paz

“Creo que todo avanzará bastante rápido. Y si no, podremos resolverlo de una forma u otra”, dijo Trump sobre los esfuerzos para asegurar el libre paso a través del estrecho, que Irán ha bloqueado.

Al hablar en la Base Andrews, Trump afirmó que su principal enfoque apunta a un acuerdo con Irán para recortar las capacidades nucleares del país, reportó la cadena CNN y supo la agencia Noticias Argentinas.

“Nada de armas nucleares. Eso constituye el 99 % del asunto”, señaló.

Al preguntarle si el acuerdo incluiría también la cuestión del estrecho de Ormuz, Trump respondió: “Sí, pero eso se abrirá automáticamente”, y añadió que creía que ese canal estaría abierto “bastante pronto”.

Más temprano, Trump advirtió a Irán que los buques de guerra estadounidenses están siendo cargados con “la mejor munición” para continuar los ataques en caso de que fracasan las negociaciones de paz que comenzarán mañana, en Pakistán.

“Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, declaró Trump al New York Post en una entrevista telefónica concedida el viernes, citado por las cadenas CNN y CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance se dirige a Pakistán para encabezar la delegación de su país que en conversaciones con la parte iraní, Trump señaló que las próximas 24 horas revelarán si las negociaciones tendrán éxito.

“Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo descubriremos pronto”, afirmó.

El jefe de la Casa Blanca también expresó sus dudas respecto a los mensajes emitidos por Irán.

“Estamos tratando con personas de las que no sabemos si dicen la verdad o no”, comentó.

“Directamente ante nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego acuden a la prensa y dicen: ‘No, nos gustaría enriquecer (uranio)’. Así que ya lo averiguaremos”, concluyó.