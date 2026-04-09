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Casa Blanca

Melania Trump: "Nunca tuve relación con Epstein"

Melania Trump realizó declaraciones en la Casa Blanca sobre el caso sobre pedofilia y abusos en la isla de Jeffrey Epstein, en el que está involucrado su esposo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Melania Trump y Donald Trump junto a Jeffrey Epstein y su esposa y cómplice (la única condenada en el caso) Ghislaine Maxwell, sobre quienes la primera dama negó tener relación.

Melania Trump y Donald Trump junto a Jeffrey Epstein y su esposa y cómplice (la única condenada en el caso) Ghislaine Maxwell, sobre quienes la primera dama negó tener relación.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, arremetió contra “las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein” en unas declaraciones poco frecuentes desde la Casa Blanca este jueves, en un intento por distanciarse del fallecido delincuente sexual condenado.

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Al mismo tiempo, pidió al Congreso que realice audiencias públicas para que sus víctimas puedan testificar en el Capitolio.

Ese llamado a la acción contradijo el mensaje que han sostenido su esposo, el presidente Donald Trump, y volvió a poner el foco en un tema que estaba perdiendo presencia en el debate público en medio de la guerra con Irán.

Trump sabía que su esposa planeaba hacer esta declaración, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto, reportó la cadena CNN.

“Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y en Palm Beach”, dijo la primera dama estadounidense ante reporteros. “Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, (Ghislaine) Maxwell”.

Melania Trump pidió al Congreso que ofrezca un espacio para que las víctimas de Epstein testifiquen en el Capitolio.

“Pido al Congreso que proporcione a las mujeres que han sido victimizadas por Epstein una audiencia pública específicamente centrada en las sobrevivientes, para darles la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso”, dijo.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debería incorporarse de manera permanente al registro del Congreso”, aseveró.

Melania Trump también intentó restarle importancia a su relación con Maxwell, la asociada de Epstein que fue condenada por tráfico sexual.

CNN consultó con su oficina en febrero sobre un intercambio amistoso de correos electrónicos de 2002 entre ambas mujeres —publicado como parte de un lote de documentos relacionados con la investigación de Epstein—, pero no recibió respuesta.

La primera dama firmó ese correo electrónico con la frase “Con cariño, Melania”, y Maxwell respondió llamándola “dulzura”.

Este jueves, describió el correo electrónico como “informal” y como una “respuesta cortés”.

La primera dama nunca había hablado públicamente sobre el tema antes de las declaraciones de este jueves, e ignoró una pregunta sobre Maxwell durante un evento no relacionado en febrero. Sin embargo, ha presentado demandas por intentos anteriores de vincularla con Epstein, en respuesta a lo que caracterizó este jueves como “difamaciones” “malintencionadas y con motivación política”.

También enfatizó este jueves que desconocía los crímenes de Epstein pese a su conexión social.

“Nunca tuve conocimiento alguno del abuso de (Epstein) hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui participante. Nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada”, dijo, y describió sus acciones como “repulsivas”.

Su discurso se produjo meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara millones de documentos relacionados con su investigación sobre Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió en prisión el 10 de agosto de 2019, antes del juicio.

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