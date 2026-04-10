Misión Artemis II: la cápsula amerizó con éxito en el océano Pacífico

La misión Artemis II concluyó con éxito este viernes 10 de abril , marcando el regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna después de más de 50 años. El "aterrizaje" (que técnicamente es un amerizaje ) de la cápsula Orion fue impactante y pudo ser visto en tiempo real gracias a la transmisión de la NASA.

Histórico Los astronautas de Artemis II regresan el viernes de su histórica misión alrededor de la Luna

La cápsula Orion cayó en las aguas del Océano Pacífico , cerca de la costa de San Diego, California, a las 20:07 EDT (hora local de la costa este). Al entrar en la atmósfera, la nave viajaba a unos 40,000 km/h . El escudo térmico tuvo que soportar temperaturas de casi 2,700 °C , protegiendo a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Tras el intenso calor de la reentrada, se desplegó un sistema de 11 paracaídas en secuencia. Los tres paracaídas principales, de color naranja y blanco, frenaron la cápsula hasta que esta tocó el agua a una velocidad suave de unos 30 km/h.

Cabe señalar que el buque de la Marina estadounidense USS John P. Murtha ya estaba esperando en la zona. Los buzos y equipos de recuperación aseguraron la cápsula y ayudaron a los astronautas a salir. Luego fueron trasladados en helicóptero a la cubierta del barco para someterse a las primeras revisiones médicas.

Según los primeros reportes de la NASA, los cuatro astronautas se encuentran en excelente estado de salud y con un ánimo inmejorable tras haber completado un viaje de casi 1.1 millones de kilómetros.

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Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

Un dato curioso

Durante el descenso, los astronautas comentaron por radio lo hermoso que se veía el "azul profundo" de la Tierra al acercarse. Además, esta misión rompió el récord de distancia de la Tierra para una misión tripulada, superando lo alcanzado por el Apolo 13 en 1970.