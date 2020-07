Atenti: hay una nueva carta del tarot para cada signo; mirá la tuya

Aries

Ocho de Oros

Vas a tener que tomar medidas excepcionales para complementar una eventual pérdida de ingresos, ya sea parcial o total. En situaciones complejas el ingenio y la inventiva suelen acrecentarse a fin de encontrar las alternativas. Si te hallaras en esta disyuntiva sabrás superarla y dar con el medio que aporte lo necesario y redunde positivamente en tu estado de ánimo.

Tauro

El Diablo

Cuando las apetencias por bienes materiales, más allá de lo necesario para vivir dignamente, sobrepasan el límite cercano a lo superfluo podemos convertirnos fácilmente en esclavos de ese afán y, de paso, restarle calidad de vida a nuestra existencia. La moderación, que no es mediocridad, es la mejor actitud en períodos como el actual, en que nadie puede permanecer indiferente.

Géminis

Cinco de Oros

En situaciones complejas lo peor es lamentarse. Una actitud así agrava la realidad y la hace empeorar porque, obviamente, no aporta en nada a la solución que se debe buscar, sin pérdidas inútiles de un recurso básico que es el tiempo. Cuanto antes pongamos manos a la obra para encontrar la salida, más cerca estaremos de hallarla. Las quejas hay que desterrarlas pues siempre serán un recurso inútil.

Cáncer

Seis de Copas

Días algo más tranquilos que los anteriores, lo que te permitirá analizar, con relativa calma, lo que debas hacer por consolidar tu situación, sumando factores apropiados para lograrlo. Cuando las exigencias apremian más demoramos en buscar las alternativas apropiadas. La calma, aunque sea relativa, permite pensar e iluminar el camino con serenidad y objetividad.

Leo

Dos de Bastos

Siempre es posible ir más allá de lo alcanzado, aunque la situación pueda ser crítica. Se cierran algunas puertas, pero se abren otras, y ante esto hay que estar atenta a las oportunidades, que pueden no ser tan obvias, pero se presentan y hay que saber aprovecharlas, velando, en lo posible, que no sean en desmedro de otros sino a favor nuestro y que, en el mejor de los casos, sirvan también a terceras personas.

Virgo

El Sol

En la más compleja de las situaciones siempre podemos encontrar razones suficientes para sentirnos complacidos por hechos que nos tocan favorablemente y de los cuales podemos sacar fuerzas suficientes para seguir la lucha contra la adversidad. Nunca debiéramos pensar que todo está perdido, esto es una falacia, siempre, y para todo, hay salidas. Siempre podemos volver a empezar, pero cada vez con el maravilloso bagaje de la experiencia acrecentada.

Libra

Reina de Espadas

Prolongar más allá de lo razonable una situación, que desde ya se hace insostenible, es prolongar la agonía innecesariamente. En cualquier orden de cosas en aquello en que estén comprometidos nuestros sentimientos, intereses, bienes tangibles o intangibles, bienestar, amor propio, dignidad y un largo etc., nadie está obligada a lo imposible. No hay cadenas suficientemente poderosas que la voluntad y el valor no puedan romper.

Escorpio

Nueve de Bastos

Andar siempre a la defensiva es una manera cuestionable e inapropiada de enfrentar la vida, que difiere absolutamente de una práctica más sana y apropiada que es la de tomar ciertos resguardos. La primera agota y consume energías, pues es como ver enemigos en donde no los hay. La segunda puede constituir hasta una práctica sana e instintiva, relacionada, posiblemente, con el necesario instinto de supervivencia.

Sagitario

Dos de Espadas

En momentos complejos se hace mucho más difícil tomar decisiones importantes, pues las consecuencias pueden ser de una envergadura tal que nos hace dudar de poder hacer la mejor opción. Es, por cierto, el temor a equivocarnos. En situaciones así hasta la razón puede fallar, pero siempre está disponible la intuición. Apela o recurre a esta alternativa, siempre da señales certeras.

Capricornio

Diez de Espadas

Tienes que hacer un esfuerzo extra para que tus altibajos anímicos no logren superarte en los momentos críticos. La actual situación a todos nos afecta, de un modo u otro, y el deber de todos es saber sobreponernos. Intenta con un análisis en que prime tu razón y tu inigualable sentido práctico de la vida para dominar y no ser dominada, como tantas otras veces. Tú puedes.

Acuario

Ocho de Bastos

La mejor forma de pasar los tiempos críticos puede ser estar ocupada y no preocupada. Siempre hay tantas cosas por hacer que, por una razón u otra, hemos dejado pendientes y ahora puede haber tiempo para abocarnos a ellas. Lo importante es no pensar obsesivamente en lo que nos complica, eso es inconducente. Siempre se encuentra una solución y ahora no será la excepción.

Piscis

Siete de Espadas

Intenta no envanecer por triunfos fáciles, tienes méritos suficientes para conseguir lo que te propongas con el esfuerzo correspondiente al éxito logrado. Las victorias, que poco o nada cuestan, deben tener para ti aspecto de derrota. Puedes más y tu intento permanente debe ser ganar con algo de sacrificio. La satisfacción es incomparable.