La pelea que faltaba: Paul McCartney trató a los chinos de...

A Paul McCartney no le gusta comer murciélagos, está claro. El exBeatle ha culpado a los “mercados medievales chinos” del origen del coronavirus y ha pedido más higiene al Gobierno asiático de cara al futuro.

El músico británico, entrevistado por Howard Stern en la radio Sirius XM, ha señalado que “no tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Digámoslo claro, es un poco medieval eso de comer murciélagos”.

Así, ha asegurado que estos lugares de compraventa de este animal como alimento serían el epicentro del Covid-19, un extremo que aún no ha sido confirmado por los investigadores. Sin embargo, el autor de Yesterday, Let it Be o Hey Jude está empeñado en su teoría. “Espero que después de esto, el gobierno chino diga, ‘ok, tenemos que ser más higiénicos por aquí’.

McCartney se ha mostrado muy preocupado por las condiciones higiénicas del comercio en China, hasta el punto de señalar que “simplemente necesitan ser más limpios”. “Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará”.

“Quien sea responsable de mantener los mercados abiertos está en guerra con el mundo y consigo mismo”, añade en la entrevista el popular músico, de 77 años.