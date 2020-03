Coronavirus: 27 videojuegos gratuitos para afrontar la cuarentena

La pandemia del coronavirus avanza sin tregua. Al día de hoy existen 204.251 casos a nivel mundial y 8,246 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Es por eso que algunos países han decidido implementar recomendaciones de auto-aislamiento y distanciamiento social para intentar frenar el avance del virus en la medida de los posible.

El autoaislamiento en casa cuando estás enfermo, con coronavirus o cualquier otra infección respiratoria como la gripe, significa no salir a lugares públicos abarrotados o en transporte público.

El quedarse en casa solo varios días implica también modificar varios usos y costumbre diarios. En caso de necesitar alimentos, medicamentos o elementos de trabajo, lo recomendable es comprar todo en forma digital y pedir que lo dejen en la puerta del departamento o casa. O al encargado o vecino y que luego éste lo deje a mano, evitando el contacto con la persona enferma.

Quedarse tanto tiempo encerrado en casa puede resultar aburrido. Y quizás esa es la razón que motivó a la tienda Good Old Games (GOG) a crear en su página una sección especial llamada “Stay at home”, en la que ha puesto al servicio de la comunidad 27 juegos que se pueden descargar totalmente gratis:

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

Lure of the Temptress

Overload - Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

The Lords of Midnight

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2:

Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

Fuente: Infobae