Psicosis: crean una cuenta de Instagram para mostrar a los famosos infectados de Coronavirus

View this post on Instagram

Tom Hanksud83cuddfaud83cuddf2 y su esposa Rita Wilsonud83cuddfaud83cuddf2 han confirmado a travu00e9s del perfil de Instagram de este, que tras encontrarse en Australia, ambos han contrau00eddo el Coronavirus. Tom comentaba a travu00e9s del post que se encontraban con escalofru00edos, retortijones y otros su00edntomas. Por el momento ambos van a seguir los protocolos que los doctores dicten y es que Tom padece una diabetes de tipo 2 lo que le hace pertenecer a personas de factor riesgo. Su hijo confirmaba por Instagram tambiu00e9n que ambos estu00e1n bien de momento. Ha sido Tom la primera estrella de Hollywood en confirmar el contagio por COVID-19. . . . #coronavirusu00a0#covid2019u00a0#famososu00a0#epidemiau00a0#wuhanu00a0#covid_19