Los fetiches más extraños en la cama según los signos

El cosmos incide de una manera extraña sobre nosotros, y tal vez lo que pensamos que es nuestra esencia no sea otra cosa más que un entretejido universal entre los astros y nuestro lugar en la eternidad. Como todos saben esa incidencia repercute en varios ámbitos de nuestra vida, y el sexo es sin lugar a dudas uno de ellos. Se sabe que algunos signos se encienden más en la cama, otros que son más tímidos y están aquellos que rompen los esquemas y no pueden vivir sin realizar ciertos fetiches.

Por eso a continuación te mostramos cuáles son los 5 signos que tienen gustos y tendencias raras. De hecho ¿Sabías que según el momento en que naciste, los astros te definieron con ciertas características que a la larga te hacen más propenso a ser infiel, o ser más enérgico en la cama? Todo está escrito en la astrología, y ahora está se mete adentro de la cama para explorar los secretos más oscuros. Comencemos...

1- Escorpio, el signo exhibicionista

Los escorpianos son muy activos sexualmente, para ellos el sexo les hace olvidar de sus problemas y es un relajante que no pueden dejar de lado en su rutina. De hecho es un signo que no deja escapar el momento para entregarse de lleno a la pasión. Pero esta tendencia a ser hipersexuales los hace correr ciertos riesgos y estar expuestos porque según la astrología son los más exhibicionistas a la hora de tener sexo. No les importa nada si es un lugar público o no, si la necesidad toca sus puertas ellos la abren y se lanzan de lleno al amor.

2- Cáncer, el fetiche de lamer los pies

Los cancerianos se caracterizan por ser personas sensibles y esa sensibilidad los lleva a explorar por zonas donde otros ni siquiera se asoman. Los pies es una de las partes que más disfrutan a la hora de hacer la previa. Masajes, estimulaciones con plumas e incluso lamerlos sin parar si la pareja se presta y entiende este particular gusto. ¡Ojo! no todos están predispuestos a explorar los placeres de los cancerianos, pero quienes atraviesan la puerta, sin lugar a dudas encuentran un aren del placer.

3- Geminis, el signo que no le alcanza con una pareja

Los geminianos son según el cosmos personas que no se identifican con los parámetros sociales que definen la monogamia. Para ellos la pasión es la pasión, y como dice el dicho "en tiempos de guerra todo hueco es trinchera". Es un signo muy comprometido con lo que le pasa, y dentro de la astrología son los más propensos a buscar trios en la cama. Al igual que los cancerianos son personas que le cuesta encontrar su pareja ideal que comparta sus gustos en la cama. Seg{un indican los expertos en la materia, los de sagitario, tauro y piscis son ideales para ellos.

4- Piscis, el signo que le gusta hacerlo en la cama de los padres

Quién no tuvo la intención o al menos fantaseo con hacer el amor en la cama de los padres. Este signo es sin lugar a dudas uno de ellos. Las personas nacidas bajo este astro tienen esta fantasía, pero pocos se animan a confesarla y al igual que los escorpianos, son personas que siempre juegan al limite en las situaciones sexuales. Para ellos cumplir este deseo es excitante y si encuentran quien los acompaña no la dudan ni un segundo. Para algunos esta preferencia podría ser catalogada como retorcida, pero en materia de fetiches nadie se salva.

5- Tauro, el signo que busca ser el primero

Los taurinos quieren ser los primeros en materia sexual. Para ellos la virginidad es importante y se sienten dichosos si son ellos quienes inician sexualmente a su pareja. La prima es tanto para hombres y mujeres, que ven en la castidad las puertas del placer. Les gusta los desafíos y saben esperar si de tiempo se trata. Algunos incluso contabilizan los episodios donde lograron apoderarse de la pureza.