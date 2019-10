Cómo agregar funciones exclusivas a tu WhatsApp

WhatsApp es una herramienta mucho más compleja de lo que la mayoría piensa, existe una enorme cantidad de funciones que desconocemos y no sólo eso: existen MODs de WhatsApp que podrían serte de enorme utilidad y que desconocés.

Los MODs son versiones de una aplicación con funciones especiales, exclusivas, que reemplazan la aplicación oficial nativa. Estos desarrollos son elaborados por compañías diferentes a la original, por lo que tienen sus propios términos y condiciones, que por supuesto te invitamos a repasar, producto de que no conviene instalar cualquier MOD y es recomendable chequear comentarios antes de instalar y comenzar a utilizar uno, producto de que un uso indebido puede bloquear tu cuenta.

¿Para qué sirven los MOD de WhatsApp?

El valor fundamental que aportan son las opciones de personalización y funciones extra. Entre otras, podemos destacar la posibilidad de añadir temas personalizados a la interfaz, nuevos emojis, animaciones, colores o GIFs diferentes a los de la app original, la posibilidad de enviar videos más largos, con mejor definición y fotografías más pesadas o incluso la chance de usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo, fácilmente.

WhatsApp Plus: un MOD muy interesante

Se trata de una herramienta que nació hace algunos años para aportar funciones reclamadas por la comunidad que no estaban siendo implementadas en la app oficial. Se trata de un MOD creado por un español apodado Rafalense, que se encargó de modificar la aplicación original de WhatsApp para dotarla de muchas más opciones de personalización y funciones en general.

Hay quienes han tenido malas experiencias utilizándolo, principalmente entre finales de 2014 y principios de 2015, momento en que muchos usuarios afirman haber perdido el acceso a su cuenta en la red producto de su uso. A pesar de eso, WhatsApp Plus está activa, aunque Rafalense decidió abandonar el proyecto para centrarse en su MOD de Telegram y actualmente tiene otro equipo de desarrollo.¿Qué aporta WhatsApp Plus?

Se trata de uno de los MOD más populares para Android sobre WhatsApp, que entre otras características permite una basta personalización. Algunas de las más aplaudidas son los nuevos emojis, la personalización general del diseño de la pantalla de conversación, los contactos, lista de contactos o de conversaciones, la posibilidad de ocultar última conexión. En general, te permite tener un WhatsApp más a tu medida.

Tal vez no estés interesado en ocultar tu última conexión, sino en que aparezca una diferente a la última vez que uses la app, algo que permite mayor privacidad, si ese es el caso, WhatsApp Plus puede serte de utilidad. También permite escuchar audios sin que las otras personas se enteren, cosa que también se aplica para los grupos, ocultar los doble tick azules, el mensaje de 'escribiendo...' o 'en línea', ver estados sin que otros usuarios lo sepan, enviar imágenes y videos de mayor tamaño o sin compresión. Todas estas opciones son incluidas en este MOD y modificables desde el panel de control de la app.

En fin, una alternativa a WhatsApp que podés instalar bajo tu propio riesgo, insistimos que hay muchas denuncias de cuentas suspendidas por el uso de MOD de WhatsApp, pero en caso de que te interese probarla, podés obtener la última versión de WhatsApp Plus en [iDescargar()].