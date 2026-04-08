Estados Unidos evalúa abandonar la OTAN

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump discutirá hoy con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posibilidad de retirarse de la alianza atlántica.
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El país que conduce la Organización del Tratado Atlántico Norte podría dejar el espacio por la falta de apoyo del resto de los miembros en su guerra contra Irán.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump discutirá hoy con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posibilidad de retirarse de la alianza atlántica.
“Es algo que el presidente ha comentado”, dijo Leavitt en conferencia de prensa, citada por NBC News, y añadió que podría ser un tema que surja “con el secretario general Rutte”, en una reunión que mantendrán en la Casa Blanca.
Añadió: “Quizás tengan noticias directamente del presidente después de esa reunión esta tarde”.
Trump amenazó con abandonar la organización, en parte debido a lo que considera una falta de apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán, a pesar de que fueron Estados Unidos e Israel quienes iniciaron los ataques. El mandatario estadounidense instó a los aliados de la OTAN a que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sin mucho éxito.