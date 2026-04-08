Estados Unidos evalúa abandonar la OTAN

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , dijo este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump discutirá hoy con el secretario general de la OTAN , Mark Rutte, la posibilidad de retirarse de la alianza atlántica .

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“Es algo que el presidente ha comentado ”, dijo Leavitt en conferencia de prensa, citada por NBC News, y añadió que podría ser un tema que surja “con el secretario general Rutte”, en una reunión que mantendrán en la Casa Blanca.

Añadió: “Quizás tengan noticias directamente del presidente después de esa reunión esta tarde”.

Trump amenazó con abandonar la organización, en parte debido a lo que considera una falta de apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán, a pesar de que fueron Estados Unidos e Israel quienes iniciaron los ataques. El mandatario estadounidense instó a los aliados de la OTAN a que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sin mucho éxito.