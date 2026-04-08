Qué significa "TACO", la palabra que vuelve loco a Donald Trump

En los pasillos de Washington y en las pantallas de Wall Street, una palabra de cuatro letras ha logrado lo que pocos oponentes políticos consiguen: herir el orgullo del presidente Donald Trump. No se trata del popular platillo mexicano, sino del acrónimo TACO, que significa "Trump Always Chickens Out" (Trump siempre se acobarda o se echa para atrás).

El término fue acuñado en mayo de 2025 por Robert Armstrong , analista del Financial Times. La intención era describir un patrón recurrente en la gestión de Trump: el mandatario suele anunciar medidas drásticas —como aranceles devastadores o ataques militares— para luego retroceder o suavizar su postura en el último momento, especialmente cuando los mercados financieros comienzan a sufrir.

Este comportamiento ha pasado de ser una observación política a una estrategia de inversión. Los operadores de bolsa han desarrollado la "estrategia TACO", que consiste en comprar activos cuando el mercado cae por temor a las amenazas de Trump, esperar a que el presidente dé marcha atrás y vender durante el alivio subsiguiente.

La ira del presidente

Para un líder que proyecta una imagen de fuerza inquebrantable, el acrónimo es una ofensa directa. Trump ha calificado el término como "repugnante" y ha insistido enérgicamente en que sus cambios de postura no son muestras de cobardía, sino tácticas deliberadas.

"No digas jamás lo que dijiste. Esto se llama negociación", defendió Trump en mayo del año pasado ante las preguntas sobre sus rectificaciones en la guerra de aranceles. Según el mandatario, estas maniobras son parte de su estilo para obtener ventajas, aunque para los analistas de Wall Street se ha convertido en una dinámica "casi rutinaria" de amenazas seguidas de rectificaciones.

Un ejemplo reciente: El caso de Irán

La relevancia del término revivió recientemente tras las tensiones en Medio Oriente. Después de que Trump amenazara con ataques masivos que harían "morir toda una civilización" si Irán no abría el paso de Ormuz, la Casa Blanca terminó acordando una tregua de dos semanas.

Este desenlace fue leído por los expertos como un nuevo "episodio TACO". Gustavo Neffa, director de Research for Traders, señaló que en este caso Estados Unidos parece haber resignado varias cosas para lograr el alto el fuego, reforzando la percepción de que el presidente prefiere retroceder antes que enfrentar las consecuencias económicas globales de un conflicto a gran escala.

Mientras el acrónimo TACO sigue persiguiendo su gestión, el mercado permanece atento a la volatilidad que generan estos ciclos de amenaza y repliegue, una dinámica que, aunque favorable para algunos inversores a corto plazo, sigue alimentando la irritación del hombre más poderoso del mundo.