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Nuevo capítulo

Irán volvió a prohibir el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz

Esto se debe a los ataques de Israel contra el Líbano. Además, el régimen iraní sopesa la posibilidad de romper el alto el fuego

Por Agencia NA
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Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

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El primer buque cruzó el estrecho de Ormuz con el "permiso" de Irán después de que entrara en vigor una tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles, según la información que brindaron medios iraníes.

El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se reanudaron los movimientos de embarcaciones en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego, que ahora vuelve a estar en peligro que se mantenga.

FUENTE: Agencia NA

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