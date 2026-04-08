Irán volvió a prohibir el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz

Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial iraní Fars.
miércoles 8 de abril 2026
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Esto se debe a los ataques de Israel contra el Líbano. Además, el régimen iraní sopesa la posibilidad de romper el alto el fuego
Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial iraní Fars.
El primer buque cruzó el estrecho de Ormuz con el "permiso" de Irán después de que entrara en vigor una tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles, según la información que brindaron medios iraníes.
El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se reanudaron los movimientos de embarcaciones en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego, que ahora vuelve a estar en peligro que se mantenga.
FUENTE: Agencia NA