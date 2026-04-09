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Medio Oriente

Israel abatió a alto funcionario de Hezbolá en Beirut

Se trata de Ali Youssef Kharshi, secreario de Naim Qassem.

Por Agencia NA
Naim Qassem. Foto: Agencia NA&nbsp;

Naim Qassem. Foto: Agencia NA 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó este jueves que el ejército israelí abatió en Beirut a Ali Youssef Kharshi, secretario general de Naim Qassem, líder de Hezbolá, durante los ataques nocturnos del miércoles.

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En su cuenta de X, el mandatario indicó: “En Beirut eliminamos a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de los hombres más cercanos a él".

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El mensaje va a compañado de un video de los ataques a una serie de “infraestructuras terroristas en el sur de Líbano”, según explica Netanyahu, y advierte: “continuaremos golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario”.

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