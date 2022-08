WhatsApp: en pocos pasos, cómo borrar el caché y por qué

Es un área de almacenamiento que también se la conoce como antememoria o memoria intermedia. Sirve para guardar archivos temporales que en un futuro pueden resultarte útil. Como por ejemplo una imagen guardada en la caché se puede cargar más rápido que si el usuario debiera buscarla donde está almacenada originalmente.

El problema aparece cuando la memoria caché almacena gran cantidad de datos, que sucede con el tiempo y sobre todo comienza a ocupar demasiado espacio. Liberarla hace que WhatsApp ande más rápido. A continuación, un tutorial para dispositivos Android o en iPhones, que es más complejo.

cache.jpg WhatsApp: cómo borrar la memoria caché

Cómo borrar el caché de WhatsApp en Android

- Buscar entre las aplicaciones del celular el ícono "Ajustes" y entrar.

- Seleccionar "Aplicaciones", depende del celular, el ítem puede también encontrarse como "Aplicaciones y Notificaciones".

- Aparecerán todas las app que hay descargadas en el dispositivo. Busca el ícono de WhatsAp y pulsa. Luetgo desliza hasta la sección “Almacenamiento y caché”, o solamente “Almacenamiento”.

- Aprecerá en tu pantalla el mensaje “Eliminar caché” o “Borrar caché”.

- Al pulsar, los datos de la memoria caché se borrarán en segundos.

Ojo, no confundas este ítem con “Borrar datos” o “Eliminar datos”, perderás todos los datos que contiene la app como stickers, chats y contactos; lo que será prácticamente como si hubieses desinstalado la app.

Cómo borrar la memoria caché de WhatsApp en iOS

En este caso, el proceso no será sencillo. Ocurre porque no se puede borrar la memoria caché de todas las app y WhatsApp lo es. Por tal motivo debes realizar una copia de seguridad para no perder los chats y contactos, que queden al resguardo; desinstalarla y volver a instalarla.

- Una vez hecha la copia, ir a "Ajustes" en la pantalla principal de tu iPhone. Dirigete a la sección "General" y pulsar en "Almacenamiento de iPhone”. En ese instante, el dispositivo calculará el espacio ocupado y cuáles son las apps que más lugar ocupan, un proceso que puede demorar unos segundos.

- Localiza WhatsApp e ingresar allí. Aparecerá en pantalla el tamaño de la app y cuánto ocupan los datos y archivos que están almacenados. Allí verás los botones "Desinstalar app” y “Eliminar app”.

- Pulsa “Eliminar app”. Se borrará la aplicación y todos los datos que existan en ella. Luego tenés que volver a instalarla desde el App Store.

- El último paso: restaurar la copia de seguridad que previamente realizaste.

(Con información de Crónica)