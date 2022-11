Virgen milagrosa: la historia de la estatuilla que llora sangre y sana enfermos

En los primeros tiempos eran lágrimas, pero no de sangre (Foto: SIDERA MEDIA)

En Vinará, un pequeño pueblo con cerca de 2.000 habitantes de Santiago del Estero por estas horas es el foco de atención de creyentes y escépticos. Allí, en una pequeña capilla, la estatuilla de la Virgen de la Inmaculada Concepción derrama lágrimas de sangre . Lo llamativo es que no se trata de un episodio aislado, sino que al menos este año testigos registraron al menos unas 14 veces el fenómeno sobrenatural.

Pasaron los años y la novedad no trascendió las fronteras del pueblo, hasta este año, cuando el fenómeno fue registrado 14 veces. El último fue el mes pasado, precisamente el 15 de octubre durante la siesta. Del episodio solo trascendieron imágenes donde se podía observar un líquido rojo brotando de los ojos de la Virgen.

Una de las manifestaciones más inexplicables fue presenciada por el periodista Omar Villavicencio en junio, cuando estaba cubriendo la procesión en Termas de Río Hondo y sacaron a la Virgen junto a otra imagen. “De repente experimenté algo en el cuerpo, algo muy grande por dentro. Levanté la mirada y vi el rostro pálido de la Virgen y noté que lloraba. Por un momento vi un rayo de sol que le iluminaba la cara y percibí por segundos un perfume a rosas, todo eso me impactó. Inmediatamente recordé la película de la Virgen de Fátima y la danza del sol”. Para el periodista, lo que vivió fue una sensación positiva. Él cree que la Virgen está pidiendo que se cuente su historia.

Entre los milagros que le atribuyen se encuentra la curación de Olivia, una niña a quien el año pasado le diagnosticaron un tumor maligno. Olivia tenía cáncer de retina en uno de sus ojos. La operaron el 15 de marzo de 2022 y le avisaron que el tumor era canceroso y tenía que ir a quimioterapia.

La familia materna, oriunda de la localidad de Vinará, estaba desesperada y angustiada. “Un día una amiga, cuando yo estaba en Vinará, al verme tan angustiada por mi nieta me dijo: ‘¿vos viste que llevaron a la virgen el 27 de abril a Termas y sabes que no nos dejaron estar porque la Virgencita empezó a llorar unos lagrimones?’. Y me sugirió que hiciera una promesa”, rememora la abuela de Olivia, Mercedes.

“Le hablé a Moni y le pedí que, de mi parte, le pidiera a la Virgen la sanación de mi nieta. porque a ella la escucha más. Una mañana yo fui desesperada a la Capilla y vi que a la Virgen le caían las lágrimas en la quijada y un muchacho me ayudó a levantar las lagrimitas en una botella. Yo le traje a Oli y se las pusimos en el ojito”, continúa la mujer.

Según el testimonio, desde ese momento la niña comenzó a mejorar, a superar los tratamientos de quimioterapia y desde la familia confiaron que todo era gracias a la Virgen.

Otro relato conmovedor es el de un matrimonio que no podía tener hijos y al presenciar las lágrimas de la Virgen le pidieron el embarazo tan deseado: en unos meses van a ser padres.

En el pueblo las opiniones están dividas. Algunos deciden creer que se tratan de manifestaciones milagrosas, por lo que realizar pedidos ante las lágrimas de la Virgen es un acto de fe y esperanza. Otros consideran que es un mal presagio y prefieren no hablar de los episodios. Los más escépticos no creen. Mientras tanto, explicaciones razonables sobre porqué brotan lágrimas de la imagen no las hay por el momento.