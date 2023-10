Video: Su exsuegro le pidió la casa y ella reaccionó de una forma terrible

El trabajo fue realizado con máquinas que tumbaron las paredes de la casa mientras los obreros usaron mazas para las zonas más complejas.

La tarea se realizó frente al ex suegro de Yumiko, que intentó detener a los empleados lanzándole piedras, pero no pudo cumplir su cometido.

Antes de que comenzara la demolición, la mujer sacó sus pertenencias y la de sus cuatro hijos del lugar.

En charla con los medios locales, la Yumiko explicó que su ex marido se fue con otra mujer y no se hacía cargo de sus hijos: “Jamás me verán derrotada, para que vean que puedo sola. Yo tengo que ser fuerte ahorita por mis hijos. Ahí está la lucha de 20 años. El señor me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho ”.

Por su parte, el suegro de la mujer declaró: “Están viendo toda la destrucción a través de las manos y la orden de mi nuera, esto es algo que no debemos tolerar ninguno de los peruanos a nivel nacional, este acto no se debe hacer jamás, este es un predio que le corresponde a mi hijo, que posteriormente puede pertenecer a mis nietos, porque para ellos es, si yo me voy de este mundo no me voy a llevar esto, por eso quiero aclarar que las cosas han sido producto de un proceso judicial de cuatro años. El día de hoy estoy celebrando porque ya gracias a Dios nos han hecho la entrega de este predio, ha sido derribado, pero lo vamos a levantar, con trabajo y esfuerzo se hace todo, no hay nada imposible para el ser humano y lo vamos a hacer, no me voy a llevar este predio conmigo, va a quedar para mi hijo y para mis nietos”.