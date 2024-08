Victoria Villarruel rechazará la carta de expulsión de Francisco Paoltroni del bloque libertario

Mediante un escrito que lleva la firma del presidente del bloque, Ezequiel Atauche , con la anuencia no sólo suya sino también de sus compañeros de bloque, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera -los últimos dos validaron por mail su acompañamiento a la decisión- se informó la decisión de la expulsión bajo el argumento de “ diferencias irreconciliables”.

El problema es que los firmantes se dirigen a Villarruel en su carácter de titular de la Cámara Alta para “solicitar la expulsión del bloque” del senador formoseño. Es por eso que desde el despacho presidencial respondieron que “es improcedente” porque no está dentro de las facultades de la titularidad de la Cámara la conformación de los bloques y mucho menos las expulsiones.

“Si lo quieren echar, que lo hagan ellos”, explicaron fuentes relacionadas a la decisión. El punto, además, es que Villarruel no está de acuerdo con la decisión.

Días atrás, cuando comenzó a trascender la idea de los libertarios de expulsar al senador, la Vicepresidenta de la Nación se había mostrada contraria a la idea. “Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por que habrían de expulsarlo? El caso de Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga”, habían explicado a Infobae desde el entorno de Villarruel.

Esta decisión profundiza la interna entre la Casa Rosada y la agenda de la Vicepresidenta, quien muestra una mirada diferente a la de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei.

Tras una orden específica de la Casa Rosada, el bloque libertario en el Senado, que comanda el jujeño Ezequiel Atauche, echó de manera unánime de la bancada al formoseño Francisco Paoltroni. La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se enteró con la definición consumada.

Una alta fuente del Poder Ejecutivo graficó a este medio: “No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de La Libertad Avanza”.

En las últimas horas, desde el oficialismo le sugirieron a Paoltroni que diera un paso al costado, a lo que el legislador replicó que fuera una expulsión con el guiño de sus ahora ex colegas de bancada. Eso mismo se consiguió de manera unánime por la noche, mientras el formoseño se presentaba en un estudio de televisión para ser entrevistado.

Esta medida forma parte de la purga que parece haberse lanzado desde La Libertad Avanza, donde no se aceptan disidencias a los mandatos que se emanan desde la Casa Rosada. Aunque hacen una diferencia respecto del caso de la diputada Lourdes Arrieta, la decisión sobre Paoltroni radica en la misma idea: nadie puede sacar los pies del plato.

El senador formoseño Paoltroni -que tiene como eje principal el enfrentamiento con el gobernador de su provincia Gildo Insfrán- era el candidato de Villarruel para ocupar el cargo de la presidencia provisional del Senado.

Sin embargo, movimientos propios de La Libertad Avanza y en acuerdo con el accionar del formoseño presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, dejaron esa idea a mitad de camino y derivaron en que dicho cargo quedara en manos del puntano Bartolomé Abdala.

El propio Abdala avaló hoy la expulsión: “Nosotros tenemos una forma de presidencia, y lamentablemente por distintos dichos, que todos escucharon, existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante, de alguna manera, que como espacio político la conducción sea discutida internamente”, manifestó en comunicación con radio Mitre. “Es cierto que tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde todo movimiento o espacio político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro”, concluyó.

