lunes 17 de noviembre 2025

Justicia Federal

Una prepaga deberá pagar un tratamiento similar al que nunca le pagaron a Messi

La Justicia falló a favor de un niño de 11 años, que necesita una hormona del crecimiento igual a la que Messi necesitaba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fallo de la Justicia Federal obligó a la prepaga a cubrir el 100% del tratamiento con hormonas de crecimiento para un niño de 11 años que padece un déficit de GH, la misma condición que tuvo Lionel Messi y que amenazó su carrera en Newell's Old Boys.

A través de un informe de Microjuris.com Argentina, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza falló a favor de la familia del menor, que padece "déficit de GH y retraso de crecimiento intrauterino". La prepaga se había negado a dar la cobertura total y solo ofrecía el 40%, dejando a cargo de la familia una diferencia que, según un mail, ascendía a $1.023.903,60.

En el fallo del 15 de septiembre de 2025, los jueces sostuvieron que la salud del niño podría sufrir "problemas irreparables" y que la solución "que mejor armoniza los derechos humanos en juego" es remover los obstáculos al tratamiento. El tribunal destacó que, contrariamente a lo dicho por OSDE, la hormona de crecimiento "se encuentra contemplada" en la Res. 500/04 APE para su cobertura al 100%.

La Cámara también recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fija un "piso de prestaciones mínimas y no máximas". Destacó que cuando una persona reclama a una prepaga, "lo que está en juego es, ni más ni menos, su derecho a la salud, su integridad psicofísica, su plenitud, y su seguridad", y que el "interés superior del niño" debe ser la consideración primordial.La9kMg

El caso es un eco directo de la historia de Lionel Messi, quien a los 11 años medía 1,32 metros (la altura de un niño dos años menor) y solo pudo iniciar su legendaria carrera gracias a que accedió al tratamiento que esta prepaga intentó negar.

Con información de NA

