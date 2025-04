Una ex Gran Hermano blanqueó su relación con Jose Alperovich, preso por violación

image.png

La confirmación causó un fuerte impacto en Tucumán, donde Mirra reside desde hace varios años y Alperovich fue tres veces gobernador. La exparticipante sostuvo que el vínculo no es nuevo: “Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.