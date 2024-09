Una cronista de Buenos Aires cubría las inundaciones en Bernal y cayó a una boca de tormenta en vivo

Ortiz no podía ver dónde caminaba por el agua que le llegaba hasta las rodillas, por lo que tropezó justo donde había una boca de tormenta sin tapa. Fue asistida por tres hombres porque no podía levantarse. En el momento no pudo responder si se había lastimado porque se perdió la conexión con el canal.

El video de la cronista al caer en una boca de tormenta