En el video se la puede observar riéndose a carcajadas mientras su familia intentaba ayudarla a entrar al mar para que se le pasara. Más tarde, se la ve arrodillada sobre la arena, todavía riendo, mientras su familia intentaba ponerla de pie para sentarla en una reposera, a lo que ella decía: “Dejame acá hasta que se me pase”.

La nieta aprovechó el momento de risas de la abuela para preguntarle qué había tomado. La señora respondió “caipiriña” y luego se ve cómo aprovecha para robarle un vaso de la característica bebida brasileña a un familiar.

Finalmente, se puede ver a la señora en el mar junto a su familia, aún sin poder parar de reírse.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una abuela se emborrachó con caipirinhas en Brasil y el video es furor: "Soy una tortuga" La familia, junto a la abuela, se fue de vacaciones a Brasil para disfrutar de las playas del país vecino. Lo que nunca esperaron fue que la señora se emborrachara luego de tomarse unas caipiriñas. El momento fue capturado por su nieta, quien lo subió a las redes sociales, donde se viralizó rápidamente. “Nunca me había puesto en pedo”, comentaba la mujer mientras no podía parar de reírse. Más info en @tiempodesanjuan #abuela #borracha #caipirinha #video"