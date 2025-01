Un policía lo baleó y lo acusó de ser el amante de su pareja: "Yo le daba contención" dijo el herido

“Estuve dos veces a punto de no contarla”, dijo Alegre en diálogo con TN en referencia a los dos paros cardiorrespiratorios que sufrió en el centro de salud chaqueño, donde finalmente le terminaron amputando la pierna por la grave infección que le generó el disparo.

A casi un mes de aquel brutal ataque, la víctima continúa internada. “No me siento bien, estoy con mucho dolor en la pierna y lloro todos los días”, contó el joven que este jueves ingresó nuevamente al quirófano para que le limpien la herida.

Alegre todavía sufre del “Síndrome de la pierna fantasma”, un dolor que se produce por la sensación que tiene la víctima de que el miembro amputado continúa en el cuerpo. “Siento como si me sacaran un fierro despacito por la pierna que no tengo”, relató.

Milagros Monje, la ahora expareja del policía, fue a visitarlo a Alegre durante estos días que estuvo internado en el hospital chaqueño. “Me vino a visitar, se acercó a traerme leche para que me sienta bien. Durante todo este tiempo me mandó mensajes para saber cómo estaba”, contó Alegre.

La historia detrás de la supuesta infidelidad

José Carlos Alegre conoció a la hermana de Adrián Cabral a través de las redes sociales. Él estaba preso por robos, empezaron a intercambiar mensajes y ella lo fue a visitar a la cárcel. “Me hacía el aguante, me llevaba cosas higiénicas y también comida”, contó.

La relación fue avanzando y cuando Alegre salió de la cárcel se fue a vivir a la casa de su flamante novia. Ahí fue cuando conoció a su cuñado, el cabo primero, con quien tuvo una buena relación desde un principio. “Pegamos buena amistad, siempre andábamos juntos y nos contábamos cosas”, recordó.

El tiempo pasó y la relación se fue desgastando al punto tal de que se separaron para fines de octubre. Discusiones por teléfono, escenas de celos e insultos fueron algunos de los motivos por los que ambos decidieron terminar con la pareja.

Casi en paralelo con el cierre de su relación comenzaron las acusaciones de infidelidad por parte del policía. Cabral acusaba a Monje y a Alegre de mantener una relación extramatrimonial y serles infieles a ambos hermanos.

“Un día nos juntamos los cuatro para hablar y ahí ella (Monje) dijo que no era culpa mía las peleas de pareja que ellos tenían, que la relación estaba rota desde hace rato”, contó el joven baleado.

El vínculo entre Monje y Alegre fue creciendo con el correr de los días a un nivel en el que solían hablar cotidianamente: “Hablaba muchísimo con ella, le iba a cortar el pasto y todo. Yo le daba contención y ahí comenzaron los problemas”.

El chaqueño reveló parte de las conversaciones que mantuvo con la mujer en esa época: “Me contaba que él la lastimó mucho, que le mentía mucho y que también le había sido infiel varias veces”.

Como en todo pueblo pequeño, los rumores en Fontana no tardaron en correr y eso impactó en el policía. “Le contaban cosas de que nos veían a nosotros juntos, le contaban que yo andaba con la chica”, reveló Alegre.

“Yo no tenía nada con su esposa, no éramos nada. Él me culpa a mí porque le dijeron esos rumores, pero ya venía hace mucho con problemas de pareja y se descargó conmigo, estaba ciego. No entiendo cómo llegó al extremo de dispararme”, aseguró.

A casi de un mes de ese ataque, el joven todavía mantiene contacto con Milagros Monje: “Hablo por mensaje con ella normalmente. No me da miedo seguir hablando con ella, hablamos bien y estamos bien”.

Esos diálogos llevaron a que se entere de la actual situación de pareja entre Monje y Cabral: “Están legalmente casados, pero están separados. Ella no quiere estar con él, se siente mal porque su hijo pregunta por el papá y se siente mal porque no sabe qué decirle a los hijos”.

Alegre no teme. El policía fue liberado en los últimos días. “No tengo miedo de que vaya al hospital. No sé qué pensará o si me quiere volver a lastimar”:

“No sé cómo explicarle que no estuve con ella. Le preguntaría por qué hizo eso, por qué se desquitó conmigo. No tengo resentimiento hacia él. Yo ya perdí mi pierna, no puedo hacer más nada”, agregó.

Cómo sigue la causa

La Fiscalía 14 de Resistencia, a cargo de Eirsec Obaldía, lleva adelante la investigación por el brutal ataque contra José Carlos Alegre. El fiscal le fijó a Adrián Cabral una fianza de un millón de pesos para salir en libertad.

Como el policía no estaba capacitado económicamente para pagar la fianza, su abogado presentó una solicitud de caución juratoria, es decir, una promesa de pagar la fianza en un futuro. El pedido fue aceptado por la fiscalía la semana pasada, por lo que Cabral salió en libertad.

Italo Suligoy, abogado de la víctima, se presentó como querellante y realizó un pedido para oponerse a que Cabral sea liberado. “La fiscalía considera que no tengo capacidad para pedir un decreto del fiscal, pero como querellantes pensamos que tenemos derecho a solicitarlo porque en el Sistema Penal de Chaco la querella acompaña al fiscal”, explicó.

“Yo expuse el riesgo procesal de una persona que se fue adelante de toda la gente después de disparar. Una persona que tiene conocimiento policial, que puede amedrentar a los testigos y tener testigos falsos”, planteó Suligoy en diálogo con TN.

El abogado reveló que Cabral cuenta con dos causas vinculadas con Milagros Monje: “Una es por amenazas con armas de fuego hacia la mujer y otra es por violencia de género. También tiene una restricción perimetral con ella”.

En ese sentido, agregó: “De uno de los penales donde él trabajaba lo trasladaron porque fue violento con un señor mayor de edad y lo lastimó. Es una persona violenta, usaba el arma para jugar y amenazar, y hacer disparos al aire. Para nosotros es una persona con riesgo procesal, por eso se lo manifesté al fiscal”.

Suligoy detalló que el policía está procesado bajo la carátula de “lesiones graves” y explicó que la querella solicitó “lesiones gravísimas”. “Esto es porque es una persona que quedó afectada con un miembro de por vida”, agregó.

“Tenemos testigos de que después de que le disparó, le pegó una patada en la cabeza. Usando un arma de fuego de este calibre, un policía puede saber que le quería causar la muerte”, planteó el abogado.

Una de las hipótesis que barajan desde la investigación es que Cabral le haya disparado a la víctima sabiendo que podía causarle la muerte, pero a su vez con el conocimiento de que le disparaba en la pierna y no en la cabeza.

“Una persona instruida en una fuerza tiene que saber lo que genera un arma de fuego de ese calibre. El arma hace una explosión, le destruye toda la parte ósea y se le hace una infección con la pólvora que puede matarlo”, cerró el abogado.

Fuente: TN