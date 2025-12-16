martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

Tragedia en Pilar: una nena de 2 años fue embestida por un patrullero y pelea por su vida

El hecho ocurrió en Manuel Alberti, cuando la pequeña salió a la calle detrás de su gatito. Fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo y permanece internada en estado delicado. La familia denuncia negligencia y reclama justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Pilar

Un dramático episodio sacudió a los vecinos de Manuel Alberti, en el partido bonaerense de Pilar, luego de que una nena de apenas dos años fuera atropellada por un móvil policial. La víctima, identificada como “B. R.”, permanece internada en estado delicado tras haber sido sometida a una compleja intervención quirúrgica.

Lee además
Imagen ilustrativa.
En Buenos Aires

Mató al amante de su esposa cuando los descubrió juntos en una casa y escapó
se registraron 81 nuevos casos de coqueluche en argentina: en que lugares hay mas contagio
Importante

Se registraron 81 nuevos casos de coqueluche en Argentina: en qué lugares hay más contagio

De acuerdo al testimonio de sus familiares, el accidente ocurrió en la calle Salta al 1500, poco después de un almuerzo familiar. En un descuido, la pequeña salió de la casa junto a su hermanita para intentar alcanzar a su gatito, que se había escapado hacia la calle. En ese momento, un patrullero que circulaba por la zona la embistió.

image

La abuela de la menor relató que, alertada por los gritos, se levantó sobresaltada y escuchó una frase que la marcó para siempre: “Atropellaron a mi hermanita”. Vecinos que presenciaron la escena aseguraron que la conductora del vehículo policial no habría advertido de inmediato lo ocurrido y que incluso dio marcha atrás sobre la niña. También denunciaron que la oficial estaría utilizando el celular al momento del impacto.

Tras el choque, uno de los efectivos tomó a la nena en brazos para trasladarla de urgencia, mientras la madre, en estado de shock, repetía desesperada el nombre de su hija. En el patrullero viajaban dos policías: la conductora y otro agente que iba como acompañante.

El reclamo de justicia no tardó en hacerse público. A través de las redes sociales, los familiares expresaron su indignación y exigieron que se investigue lo sucedido. “Mi sobrina quedó inconsciente, llena de sangre y está en terapia intensiva. Esto no puede quedar impune”, escribió Rocío, una de sus tías.

La salud de la pequeña sigue siendo motivo de profunda preocupación. Según explicaron sus tíos Gustavo y Matías Ruiz, fue trasladada al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos detectaron un hundimiento de cráneo. “Un fragmento de hueso estaba presionando el cerebro. Además, sufrió múltiples raspones en la cabeza y el rostro porque fue arrastrada por el asfalto”, detallaron.

Aunque permanece estable, el cuadro es delicado. La nena deberá someterse a nuevos estudios, entre ellos resonancias, para evaluar su evolución. “Perdió cabello durante el accidente y sigue siendo monitoreada minuto a minuto”, indicaron sus familiares.

Mientras tanto, la familia se aferra a la esperanza. “Los médicos están haciendo todo lo posible. Ella es una guerrera y confiamos en que va a salir adelante”, expresó otra de sus tías, quien también pidió una cadena de oración para acompañar la recuperación de la pequeña.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer mató a 28 mascotas y luego murió tras consumir el mismo veneno

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Adelantan la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión para los más chicos

Gripe H3N2: Cómo afectaría en Argentina el brote de la variante K

¡Con el pichichu no!: robó un caniche y cuando lo rodearon amenazó con matarlo para que lo dejaran huir

Asesinó a su suegro y terminó preso: violenta pelea familiar a cuchilladas y machetazos

Vuelco en Ruta 40: una furgoneta desbarrancó y dejó 14 heridos, hay un menor grave

Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000