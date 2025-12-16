Tragedia en Pilar: una nena de 2 años fue embestida por un patrullero y pelea por su vida

Un dramático episodio sacudió a los vecinos de Manuel Alberti, en el partido bonaerense de Pilar, luego de que una nena de apenas dos años fuera atropellada por un móvil policial. La víctima, identificada como “B. R.”, permanece internada en estado delicado tras haber sido sometida a una compleja intervención quirúrgica.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, el accidente ocurrió en la calle Salta al 1500, poco después de un almuerzo familiar. En un descuido, la pequeña salió de la casa junto a su hermanita para intentar alcanzar a su gatito, que se había escapado hacia la calle. En ese momento, un patrullero que circulaba por la zona la embistió.

La abuela de la menor relató que, alertada por los gritos, se levantó sobresaltada y escuchó una frase que la marcó para siempre: “Atropellaron a mi hermanita”. Vecinos que presenciaron la escena aseguraron que la conductora del vehículo policial no habría advertido de inmediato lo ocurrido y que incluso dio marcha atrás sobre la niña. También denunciaron que la oficial estaría utilizando el celular al momento del impacto.

Tras el choque, uno de los efectivos tomó a la nena en brazos para trasladarla de urgencia, mientras la madre, en estado de shock, repetía desesperada el nombre de su hija. En el patrullero viajaban dos policías: la conductora y otro agente que iba como acompañante.

El reclamo de justicia no tardó en hacerse público. A través de las redes sociales, los familiares expresaron su indignación y exigieron que se investigue lo sucedido. “Mi sobrina quedó inconsciente, llena de sangre y está en terapia intensiva. Esto no puede quedar impune”, escribió Rocío, una de sus tías.

La salud de la pequeña sigue siendo motivo de profunda preocupación. Según explicaron sus tíos Gustavo y Matías Ruiz, fue trasladada al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos detectaron un hundimiento de cráneo. “Un fragmento de hueso estaba presionando el cerebro. Además, sufrió múltiples raspones en la cabeza y el rostro porque fue arrastrada por el asfalto”, detallaron.

Aunque permanece estable, el cuadro es delicado. La nena deberá someterse a nuevos estudios, entre ellos resonancias, para evaluar su evolución. “Perdió cabello durante el accidente y sigue siendo monitoreada minuto a minuto”, indicaron sus familiares.

Mientras tanto, la familia se aferra a la esperanza. “Los médicos están haciendo todo lo posible. Ella es una guerrera y confiamos en que va a salir adelante”, expresó otra de sus tías, quien también pidió una cadena de oración para acompañar la recuperación de la pequeña.