TikTok: le robaron el celular mientras grababa un video y el ladrón quedó escrachado

Porque le robaron el teléfono en una playa de Mar del Plata mientras grababa un video para TikTok y quedó registrado. pic.twitter.com/zqbfFJVWBv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 22, 2024

El posteo recibió toda clase de comentarios por parte de los cibernautas: “Pero también la gente se regala, se fueron como 7 kilómetros lejos del celular”; “¿Quién subió el Tiktok? ¿Por qué dejó el celular y se fue?”; “Ese dilema moral entre acusar a la pichona por dejar el celu regalado, aunque respetando su inocencia y juventud, o hatear al chorro sin odiar la viveza argenta, pero siendo justo con los valores correctos de la vida sumando encima las doble varas y el contexto económico”; “Los que graban son unos tontos a cuerda... Pero los que se llevaron el celu unas ratas, pero RATAS. Amigo, están en un lindo auto... Tienen guita... No podés, rataaaa”; “¿Pero nadie va a hablar de cómo vas a dejar un celular ahí e irte? A quién se le ocurre”; “¡Increíble! Les pegan a los que dejaron el celu. ¡Cada cual puede grabarse cuando se le cante! ¡Lo que no pueden hacer estas LACRAS es llevarse un celular ajeno! Ni siquiera son personas indigentes, aunque aun así no tiene justificativo. Acá NORMALIZAN LO QUE ESTÁ MAL”; “¿Cómo se van a regalar así? Después no llores si dejas el teléfono en medio de la playa solo y te vas”; “Me imaginé una escena normal mientras dejaba el celular y se alejaba, entraba el Brian en modo flash y se lo llevaba. Pero es el robo más blanco sin guantes blancos en modo rata en la historia argentina”; “Encima esa gente no roba por necesidad, roba porque son grasas y todo lo que brilla les gusta a los grasas”; “¡Hay que ser! No tienen vergüenza: son conscientes y no les importa, lo hacen con una impunidad moral terrible”.