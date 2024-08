Sofía Pacchi tiene fecha para declarar en la causa contra Alberto Fernández

“Sofía Pacchi era concurrente a la Quinta de Olivos”, habría dicho en su declaración de este lunes el ex intendente de la Quinta, Daniel Rodríguez. La joven había sido mencionada incluso en la declaración de Fabiola Yañez por lo que el fiscal federal Ramiro González no descartó citarla a declarar para determinar si estaba al tanto o no de los hechos de violencia que tienen en el ojo de la investigación a Alberto Fernández.