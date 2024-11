Si tenés éstas monedas podés hacerte millonario: cuáles son y dónde venderlas

De inmediato, como siempre ocurre en estos casos, varios cibernautas aprovecharon la ocasión para intentar arruinarle el negocio al vendedor. Uno de ellos le escribió: “A esas monedas las están vendiendo en 6 mil y 7 mil pesos”.

El oferente le respondió: “Y cómpralas. ¿O yo te obligo a que me compres a mí?”.

Otro cibernauta le consultó: “Buenas tardes, tengo un lote de monedas de la República Argentina, son de 1, 5, 10, 20 centavos, y varias de 50 centavos de José de San Martin de 1953. No sé si le interesa, gracias”.

El vendedor le contestó: “Hola, buenas noches, yo solo vendo, gracias igual, publícala acá”.

Aunque resulte increíble de creer, otro cibernauta insistió con el mismo tema: “Hola, José, buenas tardes, tengo una de esas cuatro monedas, del año 1978, ¿le interesa comprar? Desde ya hablo de un precio inferior”.

El vendedor le respondió: “Hola, buenas noches, publícala o busca un numismático o algún sitio donde compren y vendan, yo solo vendo. Gracias y suerte. Pd: por favor, no vuelvan a consultarme por la compra de monedas, como vengo repitiendo desde hace rato, yo solo vendo, no compro ni compraré sin importar el precio que me ofrezcan o la calidad de sus divisas. Atentamente, José”.