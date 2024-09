Se filtró un nuevo audio de una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez por una mujer

“¿Y qué vamos a discutir? Vos me humillás, me faltás el respeto, invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté” , le recrimina la ex primera dama al comienzo de la grabación a la que tuvo acceso LN+

Agrega que el expresidente le habría indicado a la invitada que no le contara a la ex primera dama sobre su visita a la residencia presidencial: “Le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’ Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome, y no me querés dar el teléfono”, continúa.

“Acá es muy fácil, esto es así de fácil. Vvos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”, le expresa Yañez a Fernández, a lo que se escucha que él se niega. “Entonces me estás mintiendo”, cierra ella.

El jueves pasado, Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, se acercó a la fiscalía de Ramiro González tras ser citada a declarar en la causa por violencia de género que su hija inició contra Alberto Fernández.

La testimonial de la mujer era muy esperada, dado que es una de las principales testigos en el caso que tiene en la mira al expresidente. Aunque inicialmente iba a declarar por videoconferencia, la querella -liderada por la abogada Mariana Gallego- confirmó la asistencia en persona de la madre de la ex primera dama.

El nuevo audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez