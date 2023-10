Se entregó "Chocolate" Rigau tras la orden de detención de la Justicia

Junto a su defensor y sus hijos, Rigau permanecía al atardecer de este sábado en la sede policial a disposición de la Justicia provincial.

Los abogados del electricista documentaron su presentación con un escrito de una carilla firmado al pie por Rigau. "Tomé conocimiento en la fecha a través de mis defensores respecto de la orden de detención que pesa en mi contra, y de la denegatoria de eximición de prisión del día 13/10/2023 a las 19:07 horas; y a los fines de estar a derecho me presento espontáneamente ante V.S.".

En un último párrafo de ese escrito le pidió al juez que haga lugar a un pedido de excarcelación pendiente de resolución.

Rigau estaba libre desde que el 21 de septiembre pasado la Cámara de Apelaciones de La Plata, con el voto de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, calificó como irregular el operativo policial en el que habían detenido a Rigau. Vale recordar que el puntero del PJ platense fue encontrado en un cajero del Banco Provincia con 1,2 millones de pesos en una bolsa y mientras retiraba fondos de tarjetas de débito a nombre de empleados legislativos.

En los últimos días, la Cámara de Casación, a instancias de un planteo de apelación del fiscal general Héctor Vogliolo y de la Fundación Poder Ciudadano, querellante en el caso, había dejado sin efecto el fallo que lo dejó libre y que puso a la investigación que instruía la fiscal Betina Lacki al borde del cierre.

Esa decisión judicial dejó a la Justicia en condiciones de ordenar su detención nuevamente, y es por eso que la policía lo fue a buscar a Chocolate a su casa durante la noche del jueves, pero no lo encontró. A partir de ahí se empezó a barajar la posibilidad de que se lo declare prófugo, y eso alteró los planes de la defensa, que a pedido del propio Rigau pensaba entregar a su defendido el lunes.

Es que, según supo PERFIL, el imputado pretendía pasar el día de la madre con su mujer, que padece una grave enfermedad con riesgo de vida. Tiene un cuadro de obesidad agravado con múltiples comorbilidades, como dejaron plasmado en un escrito los letrados. Pero para evitar que la Justicia lo declare prófugo, este sábado decidieron entregarlo en sede policial. De esa manera, buscaron evitar que la Justicia lo declare prófugo.

Al entregarlo, los abogados Alfredo Julio María Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, del prestigioso estudio Gascón-Cotti, cargaron al sistema judicial dos escritos para pedir la liberación de Rigau, detenido este sábado. Al juez de Garantías de La Plata le pidieron que lo deje libre al considerar que "se encuentra absurdamente imputado de los delitos de defraudación en concurso real". Además, expresaron que "nuestro defendido desarrollaba actividades de electricidad dentro de la legislatura provincial, pero de manera alguna se ha probado -porque es inexistente- la imputación que sobre él pesa".

El escrito también expresó que "no se probó con elementos de convicción suficientes las defraudaciónes imputadas por parte de nuestro asistido, debiendo V.S. desechar esa calificación por insustentada e inmotivada". También insistieron que por la pena en expectativa que tiene la imputación el cumplimiento de la prisión sería condicional, más aún teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales.

"Han declarado al menos 16 testigos, y ninguno señalo haber sido presionado por nuestro defendido, lo que evidencia que el mismo no entorpecera la acción de la justicia", expresaron.

Asimismo, en otro planteo pidieron la excarcelación extraordinaria de Rigau. En este hicieron hincapié en la salud de la esposa del imputado y de entrada pidieron que se resuelva con premura para "evitar que se produzcan daños irreparables a la salud de la esposa de nuestro detenido. "Rigau es el asistente principal y directo de su esposa Elida Palacio, convaleciente en su domicilio familiar de una seria y avanzada enfermedad cardíaca, sometida a varias intervenciónes quirúrgicas y con pronóstico reservado", dice la presentación.

