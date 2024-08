Santa Rosa: el ritual con agua de lluvia que te hará brillar como nunca

Insólito Una joven simuló un secuestro para no casarse

Lavarse el cabello con agua de lluvia: aprovechá el temporal de Santa Rosa

El agua procedente de las precipitaciones tiene unas características concretas que pueden beneficiar el cuidado de la piel y el cabello, si se hace de forma adecuada o segura. Las propiedades del agua de lluvia son muchas. Al caer directamente de las nubes, por lo general el agua no ha sufrido ningún tipo de alteración ni contaminación. No contiene tampoco cal ni cloro. Es agua pura. De este modo, al utilizar este agua de lluvia para la higiene de la piel y el cabello, no debería haber ningún agente que afecte a estas partes del cuerpo.