Santa Cruz: clausuran una importante mina de oro por dos muertes, y hay cruces entre el gobierno y la empresa

El acta labrada en el yacimiento indica que el gobernador Claudio Vidal instruyó al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, a tomar la medida debido a que “las circunstancias del hecho se encuentran en etapa de investigación, no pudiendo precisar a la fecha las causales de las mismas” y que “presumiblemente en el lugar del siniestro podría haber vestigios de múltiples gases al momento no identificados”.

El gobierno prioriza “preservar los sitios involucrados en el evento” y la seguridad del personal que allí trabaja ante la incertidumbre de que si se continúa con las tareas en forma normal pudiera repetirse un hecho similar.

Además, se solicitó a la empresa un “informe de medición de gases del día 9 de abril del 2024, historial de comunicaciones entre el personal siniestrado y la sala de control y/o aquel sector que ejerza el control de personal en bajo mina, desde el inicio del turno B hasta las 21 horas”.

En las condiciones observadas en materia de higiene y seguridad de trabajo se detectó la falta de presentación del certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo humano de todo el personal que presta servicios en el yacimiento minero Cerro Negro.

Gutiérrez tuvo duros términos con la empresa. En una entrevista con el Canal 3 de Las Heras lamentó que la empresa tenga una actitud “negativa, no brinda la información y no está siendo muy colaborativa a la hora de esclarecer lo que ha sucedido. Ellos dicen que se ponen a disposición, pero no nos entregan la documentación para certificar claramente qué fue lo que pasó”.

El funcionario planteó algunas diferencias entre lo que sostiene el gobierno y lo que plantea Newmont. "Se perdieron dos vidas que no estaban paseando. Dos personas que estaban trabajando, prestando servicio para esta minera. Ellos ingresaron en vehículo al interior de la mina, estaban haciendo su trabajo en forma normal y habitual. Eran personas con mucha experiencia, que sabían perfectamente cuáles son los protocolos de seguridad. Tenemos información de que se habrían contaminado con gases en los lugares donde ellos estaban recorriendo. La empresa nos dice que el lugar donde se encontraron, era un lugar donde no debían estar y eso nos llama mucho la atención; porque eran personas con mucha experiencia”.