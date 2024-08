Pizzero salvó a joven que se estaba ahogando en la calle: el video del impresionante momento

El periodista remarcó: “Yo sé que, quizás, son situaciones impresionables, que mucha gente le escapa eso. Pero vos fijate que, si no era acomodándole la traqueotomía, era quizás llamando al 911, a una ambulancia. Era simplemente estar para otro que lo necesita. Y así pasó. Y, con ese gesto, Sergio le salvó la vida a Manu”.

Tras esta introducción, el periodista entrevistó al pizzero, quien contó cómo ocurrió todo: “La verdad que fue un momento bastante tenso. Igual, yo traté de mantener la calma para no ponerlo más nervioso a él, obviamente. Pero también es como una locura decir con qué poco, porque fue un segundo, pude ayudarlo y que se pueda ir caminando a su casa, inclusive. Fue volver a colocar una cánula de una traqueotomía, que yo sé que puede ser muy impresionable para mucha gente”.

Y agregó: “Fue un segundo ayudarlo y se sentó, estuvo un rato, tomó aire, se acomodó, se fue a su casa, lo más bien. Cuando terminó de entrar el tubo de la traqueotomía, él respiró, yo lo escuché respirar y creo que yo respiré con él. En un momento se levanta y me dice: ‘Dame un abrazo, me salvaste la vida’. Sé que volvió el mismo día con la madre, pero yo ya no estaba, ya me había ido a casa”.

El video del pizzero que salva la vida al joven con traqueotomía: