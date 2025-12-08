lunes 8 de diciembre 2025

Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle Huergo al 300. La víctima, un hombre de 82 años retirado de la Prefectura Naval Argentina, murió tras una discusión con su esposa por la organización de la Navidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una vivienda de la calle Huergo al 300, en pleno barrio de Las Cañitas, un hombre de 82 años —retirado de la Prefectura Naval Argentina— murió este lunes por la mañana luego de un violento episodio familiar que tuvo como detonante una discusión por los planes navideños.

El hecho se desencadenó poco después de las 9. La esposa del hombre, María Venegas, llamó desesperada al 911 para pedir asistencia, según confirmaron fuentes policiales. Cuando los primeros agentes llegaron, la mujer explicó que minutos antes habían intercambiado palabras en tono elevado por la organización de las celebraciones de fin de año.

En ese contexto de tensión, Pedro Gómez se encerró en su oficina dentro de la misma casa y, siempre según el relato de Venegas, se disparó con un arma de fuego. Al arribar, los efectivos solicitaron una ambulancia del SAME, cuyos médicos solo pudieron confirmar que el jubilado había fallecido.

Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor y tomaron declaración a la esposa para intentar establecer con precisión cómo se produjo la secuencia que terminó en la tragedia.

